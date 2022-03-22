نجم إفريقي جديد يقتحم أسوار برشلونة.. بعقد 4 سنوات

أفادت تقارير إعلامية عدّة، الثلاثاء، بأن لاعب الوسط الدولي الإيفواري فرانك كيسييه وقّع لبرشلونة الإسباني بعد خضوعه للفحص الطبي الروتيني، وذلك من أجل الانتقال إليه الصيف المقبل بعد انتهاء عقده مع فريقه الحالي ميلان الإيطالي.

وذكرت شبكة "سكاي" الرياضية، أن ابن الـ25 عاما حسم انتقاله لبرشلونة بعقد لمدة 4 أعوام بعد إجرائه الفحص الطبي في لوغانو السويسرية، وبالتالي سيترك الصيف المقبل ميلان، الذي دافع عن ألوانه منذ موسم 2017-2018، أولاً على سبيل الإعارة من المنافس المحلي أتالانتا ثم بعقد نهائي اعتباراً من 2019.

وخاض الإيفواري 214 مباراة بقميص الفريق اللومباردي، الذي يتصدر حالياً ترتيب الدوري الإيطالي، مسجلاً 36 هدفاً مع 16 تمريرة حاسمة، بحسب موقع "ترانسفرماركت" المتخصص.

وأفاد الصحفي الإيطالي الموثوق بمعلوماته جانلوكا دي مارتسيو بأن برشلونة وكيسييه توصلا إلى اتفاق يقضي بانتقال الأخير إلى "كامب نو" مقابل راتب سنوي قدر بـ6.5 مليون يورو، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة في الأسابيع القليلة المقبلة.

وبعد بداية كارثية للموسم، عاد برشلونة من بعيد ونجح في شق طريقه إلى المركز الثالث في الدوري الإسباني بفضل سلسلة من النتائج الرائعة بقيادة مدربه الجديد لاعب وسطه السابق تشافي هرنانديس، آخرها اكتساحه غريمه ريال مدريد المتصدر، في معقله 4-صفر الأحد في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري.

ويحتل برشلونة حالياً المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن إشبيلية الثاني و12 عن ريال المتصدر، مع مباراة مؤجلة في جعبته.