عاجل- زيلينسكى يكشف نصيحة الاستخبارات الأوكرانية له

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأوكرانى، فلاديمير زيلينسكى، إنه لم يصغ إلى نصائح الاستخبارات وشركاء أجانب، طلبوا منه مغادرة أوكرانيا بعد بدء العملية العسكرية الروسية هناك فى 24 فبراير الماضى.





وحسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، قال زيلينسكى فى مقابلة حصرية أجراها معه التلفزيون التشيكى، مساء أمس الإثنين: "الجميع قالوا لى إن على أن أغادر فورًا، والجميع هم استخباراتنا وشركاؤنا الذين كنا نتلقى بواسطتهم إنذارات من دول أخرى. وكلهم نصحونى بمغادرة البلاد فى غضون ثلاثة أيام. وكل عشرين دقيقة كان أحدهم يتصل بى ويقول إن على أن أغادر".

وأشار زيلينسكى أنه قرر البقاء فى كييف تحت أى ظرف من الظروف قبل 24 فبراير، وأنه بعد بدء العملية الروسية جاءت فكرة نشر فيديوهات لتؤكد أن الرئيس الأوكرانى باق فى العاصمة.

وأضاف الرئيس الأوكرانى: "لقد أصبحت الأحاديث حول مغادرتى إلى بلد ما تزعجنى، وقلت إنه إذا لزمنا هذا المكتب (الرئاسى) فلن يصدقنا أحد (بأننا نتواجد فى كييف)، بل علينا أن نخرج كى يرانا مزيد من الناس".