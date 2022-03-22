عاجل- اضطرابات فى فرنسا بعد ارتفاع أسعار الأعلاف والوقود

جدة - نرمين السيد - لجأ مزارعو فرنسا إلى إغلاق الطرق المؤدية إلى مصافى النفط بالجرارات وتعطيل حركة المرور فى جميع أنحاء البلاد، اليوم الثلاثاء، احتجاجًا على ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والأسمدة فى بلادهم، مثلها فى ذلك مثل باقى بلدان أوروبا، بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.





وبحسب شبكة "يورونيوز"، فقد تبع المتظاهرون الجرارت، يحملون خضراوات وأعلامًا سوداء، فيما وعد رئيس الوزراء الفرنسى جان كاستكس، بتقديم 400 مليون يورو كمساعدات وتخفيضات ضريبية، للمساعدة فى "تحسين التدفق النقدى للمزارع" المتضررة من ارتفاع تكلفة علف الحيوانات والأسمدة، بعدما تسببت الحرب الروسية الأوكرانية فى تعطيل شحنات الغذاء والوقود والأسمدة عبر البحر الأسود، مما قفز بالأسعار إلى مستويات قياسية. وأضاف وزير الزراعة جوليان دينورماندى أنه فى حين أن إمدادات الأسمدة كانت كافية لاستمرار موسم النمو فى الربيع، فإن الحكومة تدرك أن هناك حاجة إلى وضع خطة لفصل الخريف، واعدًا المزارعين بإعانات لتحمل تكلفة الوقود على وجه خاص، والذى تحتاجه التدفئة فى الصوبات الزراعية التى تعتمد عليها غالبية الدول الأوروبية الباردة.

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