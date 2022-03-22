قال باول، فى تصريحات تناولتها وكالات الأنباء، إن التضخم فى الولايات المتحدة بدأ فى الارتفاع حتى قبل بدء العملية الروسية الخاصة فى أوكرانيا، ولا يزال من المستحيل التنبؤ بتأثير الوضع على الاقتصاد العالمى.
وأضاف باول فى كلمة له خلال المؤتمر الاقتصادى السنوى لجمعية الأعمال والاقتصاد الوطنى: "توقعات التضخم تدهورت بشكل كبير هذا العام"، مشيرًا إلى أن تداعيات الوضع حول أوكرانيا سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد العالمى والأمريكى، وهو أمر ما يزال من الصعب التنبؤ به.
وطالب باول البنك المركزى الأمريكى بالتحرك على وجه السرعة لخفض التضخم المرتفع، مضيفاً أنه "قد يتم استخادم زيادات أكبر من المعتاد فى أسعار الفائدة إذا كان ذلك ضرورياً".
وكان الاحتياطى الفيدرالى، قد قرر الأسبوع الماضى، رفع نطاق أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية، لأول مرة منذ أواخر 2018، فى مسعى لمواجهة التضخم المتسارع فى الولايات المتحدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- الفيدرالى الأمريكى يبرئ روسيا من ارتفاع التضخم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.