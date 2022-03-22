عاجل- الفيدرالى الأمريكى يبرئ روسيا من ارتفاع التضخم

جدة - نرمين السيد - طالب رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى فى الولايات المتحدة جيروم باول، بالتحرك على وجه السرعة لإعادة موقف السياسة النقدية إلى مستويات أكثر حياداً، وذلك بعد ارتفاع التضخم فى البلاد.





قال باول، فى تصريحات تناولتها وكالات الأنباء، إن التضخم فى الولايات المتحدة بدأ فى الارتفاع حتى قبل بدء العملية الروسية الخاصة فى أوكرانيا، ولا يزال من المستحيل التنبؤ بتأثير الوضع على الاقتصاد العالمى.

وأضاف باول فى كلمة له خلال المؤتمر الاقتصادى السنوى لجمعية الأعمال والاقتصاد الوطنى: "توقعات التضخم تدهورت بشكل كبير هذا العام"، مشيرًا إلى أن تداعيات الوضع حول أوكرانيا سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد العالمى والأمريكى، وهو أمر ما يزال من الصعب التنبؤ به.

وطالب باول البنك المركزى الأمريكى بالتحرك على وجه السرعة لخفض التضخم المرتفع، مضيفاً أنه "قد يتم استخادم زيادات أكبر من المعتاد فى أسعار الفائدة إذا كان ذلك ضرورياً".

وكان الاحتياطى الفيدرالى، قد قرر الأسبوع الماضى، رفع نطاق أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية، لأول مرة منذ أواخر 2018، فى مسعى لمواجهة التضخم المتسارع فى الولايات المتحدة.