عاجل- طلب جديد من الرئيس الأوكرانى (رسالة للعالم بأسره)

جدة - نرمين السيد - وطالب الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، بفرض مزيد من العقوبات على روسيا، مشيرا إلى أن الحرب الدائرة فى بلاده لم تؤثر على أوروبا وحدها وإنما على العالم برمته.

وقال زيلينسكى - فى كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء، أمام البرلمان الإيطالى عبر تقنية الفيديو كونفرانس - إن أوكرانيا تعد بالنسبة لروسيا بوابة لأوروبا، محذرا من أن الوضع سيصبح أكثر صعوبة إذا تمكنت روسيا من دخول المزيد من الدول.

وطالب زيلينسكى الشعب الإيطالى ببذل مزيد من الجهود من أجل ضمان تحقيق السلام.. مشيرا إلى عمق العلاقات الأوكرانية الإيطالية، حيث كانت أوكرانيا أول من ساعدت إيطاليا خلال جائحة كورونا عبر إرسال الأطباء، بينما سارعت إيطاليا إلى دعم أوكرانيا عندما شهدت حدوث فيضانات عارمة مؤخرا.

ونوه الرئيس الأوكرانى إلى أن بلاده من أكبر مصدرى المواد الغذائية فى العالم، قائلا: "كيف يمكننا مواصلة القيام بذلك ونحن تحت القصف، أو حتى حصد المحصول بينما القوات الروسية تتعمد استهداف الحقول ومستودعات الوقود"، لافتًا إلى أن تقويض قدرة أوكرانيا على التصدير أثرت على الأسعار العالمية، مما أضر بعشرات الملايين من البشر.

وشدد زيلينسكى مجددا على أن الشعب الأوكرانى لا يرغب أبدا فى القتال، مطالبا إيطالى بتجميد الأصول المالية الروسية لأولئك الذين يقومون بتمويل الحرب، وفرض عقوبات على روسيا تشمل وقف استيراد النفط الروسى ومنع السفن الروسية من دخول الموانئ الإيطالية.