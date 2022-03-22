محادثات موسكو وكييف.. تعليق روسي "فاتر" بعد الورقة المكتوبة

أكد الكرملين، الثلاثاء، أن المحادثات مع كييف والهادفة إلى وضع حد للأعمال العسكرية الروسية في أوكرانيا، ليست "جوهرية" بشكل كاف، وذلك عقب إعلان الرئيس فولوديمير زيلينسكي من ناحيته أن أي "تسوية" يجب أن تطرح عبر استفتاء.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: "هناك عملية ما تجري. نريد أن نرى (محادثات) أكثر نشاطا، وجوهرية بدرجة أكبر".
وأضاف أن موقف روسيا "معروف جيدا لدى الجانب الأوكراني" لأن موسكو سلمت مطالبها بشكل خطي "قبل أيام عديدة".
وتابع: "نرغب في جواب سريع وجوهري بدرجة أكبر".
ويجري الطرفان محادثات افتراضية بعد جولات عدة بين وفود عقدت اجتماعات على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا.
ولم تسفر المحادثات حتى الآن عن تقدم يذكر، كما لم تجر على مستوى رئاسي.
وأبدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زلينسكي مجددا، مساء الاثنين، استعداده للتفاوض مباشرة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتن.
وقال الرئيس الأوكراني لأول مرة إنه منفتح على "محاولة معالجة كل ما يزعج روسيا ويثير استيائها" وذلك في مقابلة مع عدة وسائل إعلام بثت ليل الاثنين الثلاثاء.
وأضاف أن مسألة شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، والمنطقتين الانفصاليتين في إقليم دونباس موضعا نقاش.
وضمت روسيا القرم واعترفت باستقلال "جمهوريتي" دونيتسك ولوغانسك بشرق أوكرانيا.
والمناطق الثلاث كانتا جزءا من أوكرانيا في أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي، وهي الآن في قلب أزمة بدأت قبل عقد وتفاقمت في 24 فبراير.
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