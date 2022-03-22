تصدرت منصة دعم الكهرباء الاردن kahraba gov jo عمليات البحث بصورة لافتة للنظر خلال هذه الفترة، وذلك يرجع إلى ما تم اعتماده من جانب الحكومة الأردنية بأن هناك إمكانية في الاستفادة من التعرفة الكهربائية الجديدة عبر هذه المنصة، فهذه الخدمة تم إطلاقها بهدف الدعم المادي لفئة معينة من المواطنين، وهذا ما سنقوم بتسليط الضوء عليه داخل هذا المقال.

منصة دعم الكهرباء الاردن kahraba gov jo

أعلن المسؤولون عن هذه المنصة بأن الاستفادة الكاملة من هذا الدعم يعتمد بصورة كبيرة على التسجيل على هذه المنصة، حيث يتم التسجيل عن طريق اتباع هذه الخطوات الآتية:

في بداية الأمر يقوم المتقدم بالتوجه المباشر إلى الصفحة الرسمية لمنصة الدعم الأردن عن طريق الذهاب إلى دعم الكهرباء.

وبعدها يقوم المتقدم باختيار أيقونة الاطلاع على الشروط والأحكام، ومن ثم تبدأ خطوة تسجيل عددًا من البيانات الخاصة بالمتقدم، فهي عبارة عن الرقم القومي للهوية الشخصية واسم المتقدم وعنوانه بالكامل، كما يتم إرفاق تعهد بصحة هذه البيانات.

ومن بعد ذلك يقوم المتقدم بالنقر على أيقونة الحفظ المتواجدة أسفل الصفحة، ومن بعدها سيتم إرسال رسالة للمتقدم بقبول تسجيه أم لا.

الفئات التي تستحق التعرفة الكهربائية الجديدة

هناك عددًا من الشروط التي يجب توافرها في كل متقدم، حتى تنجح عملية التسجيل والاستفادة من التعرفة الكهربائية الجديد، وإليكم أهم هذه الشروط بالشكل الآتي ذكره:

يجب أن يكون المتقدم لهذا الدعم لديه جنسية أردنية ولم يكن لديه أي جنسية أجنبية أخرى.

كما يقدم هذا الدعم لكافة المواطنين المستفيدين من صندوق الإعانة الاجتماعية بالأدرن.

ويستحق أبناء قطاع غزة الاستفادة من ذلك الدعم، وذلك بالإضافة إلى أصحاب جواز السفر المؤقت.

كما يجب استيفاء كافة الأوراق التي تطلب من المتقدم في البداية، مثل رقم دفتر العائلة والرقم الوطني الخاص برب الأسرة، ورقم العداد.

إلى هنا نكون قد وضحنا لكم قدر كافي من المعلومات التي تدور حول منصة دعم الكهرباء الاردن kahraba gov jo ، حيث وجدنا أن هذه الخدمة ستساهم بصورة كبيرة في إعانة فئات كبيرة من الناس عند سداد فواتير الكهرباء بالأردن، ومن المنتظر تطبيق هذه الخدمة في بداية شهر إبريل.