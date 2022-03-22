ارتفاع أسعار المحروقات فى لبنان

جدة - نرمين السيد - وأصدرت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية جدولا جديدا لأسعار المحروقات، جاء على الشكل الآتى: - بنزين 98 أوكتان: 441 ألف ليرة لبنانية (زيادة 14 ألف ليرة عن السعر السابق). - بنزين 95 أوكتان: 431 ألف ليرة لبنانية (زيادة 14 ألف ليرة عن السعر السابق). - ديزل (مازوت): 455 ألف ليرة لبنانية (زيادة 30 ألف ليرة عن السعر السابق). - الغاز: 297 ألف ليرة لبنانية (زيادة 8 آلاف ليرة عن السعر السابق). وتثير العقوبات المتزايدة التى تفرضها الدول الغربية على روسيا أيضا مخاوف من توقف الصادرات الروسية من النفط والغاز، الأمر الذى ينعكس ارتفاعاً فى الأسعار.

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