بعدما أطلقت شركة أبل تحديثا لنظام التشغيل "آي أو أس 15.4" في منتصف مارس الجاري، أبلغ مستخدمون عن مشاكل في بطاريات هواتف الآيفون أدت إلى استنزافها.
وكتب مغرد على "تويتر" يحمل اسم (laceup524) أنه هناك مشكلة تواجه بطاريته هاتفه، واصفا ما يحدث بـ"السخيف".
وقال: "لماذا لا تستطيعون إصدار التحديث في الوقت المناسب، فقد انخفضت البطارية 5 بالمئة في أقل من 10 دقائق؟".
ورغم قسوة التغريدة، إلا أن حساب الدعم الفني في "أبل" رد بمهنية على المغرد، شاكرا إياه على تعليقه، وقال إن الشركة ستكون سعيدة بمساعدته.
وأضاف أنه من الطبيعي أن التطبيقات والمزايا الموجودة في الهاتف تحتاج لإجراء تعديلات تصل إلى 48 ساعة، بعد استكمال تحديث نظام التشغيل.
وطلب حساب الدعم الفني في "أبل" من المغرد التواصل مع الشركة، في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، لحل المشكلة.
وذكر موقع (techradar) الإخباري التنقي أنه لتلافي المشكلة يحتاج المستخدم إلى وجود الشاحن أو بنك الطاقة المحمول في متناول اليد لفترة من الوقت.
وتنصح شركة "أبل" بالانتظار عدة أيام في حال استنزاف عمر البطارية (بسبب التحديث)، وربما يكون مساعدا إعادة تشغيل الجهاز بعد الانتهاء من عملية تثبيت التحديث.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبل تعترف بـ"كارثة التحديث".. وتقدم حلا بسيطا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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