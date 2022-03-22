نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى بدايه الدراسة ١٤٤٤ وفقًا لقرارات وزارة التعليم السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى بدايه الدراسة ١٤٤٤ من الأسئلة الشائعة بين الكثيرين وعليها بحث بشكل دائم، وقامت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية بوضع نظام جديد لهذا العام، كما قامت بتحديد كافة مواعيد بداية ونهاية السنة الدراسية، وكذلك الإجازات، فسهلت على العديد إيجاد إجابتهم حول أية مواعيد تخص الدراسة، وفي مقالنا سنجيب عن كافة تساؤلاتكم.

متى بدايه الدراسة ١٤٤٤

قامت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية بالإجابة حول سؤال متى يبدأ العام الدراسي الجديد 1444، وصرحت على أنه لم يتم تحديد موعد بداية الدراسة للسنة الجديدة حتى وقتنا هذا، وفي حال إعلانها عنه سوف تضع الخطة الدراسية بأكملها والتي تخص جميع المراحل التعليمية على مستوى مدارس المملكة دون استثناء طالب إلى جانب توضيح التقويم الدراسي أيضًا وهل سيكون ثلاث فصول أم فصلين فكافة تلك التفاصيل ستعلن عنها الوزارة قريبًا.

متى بداية إجازة نهاية العام 1443

تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي 1443 داخل المملكة العربية السعودية مع انتهاء الاختبارات النهائية لهذا العام والذي يوافق يوم الخميس 1 ذو الحجة 1443، والموافق للتاريخ الميلادي 30 يونيو 2022، وهذا وفقًا لما أعلنت عنه وزارة التعليم السعودية، ولا توجد أي مستجدات غير ذلك.

وهذا يكون بشرط أن يكون قد قام الطالب بإنهاء كافة اختباراته النهائية، والتي تأتي بعدها الإجازة النهائية المطولة بعد الفصل الدراسي الثالث، وتنتهي مع بداية العام الدراسي الجديد لعام 1444، والذي ستحدده الوزارة التعليمية بالمملكة السعودية، وذلك بعد مناقشة التحديثات الجديدة وتنسيق كافة المواعيد.

الإجازة الصيفية للطلاب

يأتي موعد نهاية العام الدراسي 1443 في السعودية مع نهاية أخر يوم في الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث لعام 1443، وهو يوم الخميس الموافق 1 ذو الحجة والذي يأتي بالمزامنة مع التاريخ الميلادي 30 يونيو 2022، وتعد نهاية الاختبارات النهائية لأخر ترم دراسي بمثابة الإعلان عن نهاية العام الدراسي الحالي، والدخول في الإجازة الرسمية المطولة.

أما بالنسبة للإجازة الصيفية للطلاب فلم يتم تحديد مدتها حتى وقتنا هذا، فوزارة التعليم السعودي لم تُعلن عن تلك المواعيد المُقرره الخاصة بالإجازة الصيفية وفي حال إعلانها سوف نوفيكم بالخبر مباشرة عبر موقعنا.