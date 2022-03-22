طريقة تسديد رسوم تأشيرة خروج وعودة عن طريق الصراف الآلي من قبل المقيمين في المملكة لكى يتمكنوا من استكمال أصدار التأشيرات ثم السفر إلى الخارج دون التعرض للمشكلات، حيث يعد تسديد المدفوعات الحكومية من أهم الأشياء الضرورية التي يجب الحرص على دفعها أولا بأول من قبل المقيمين تسديد مجموعات منها ما هو عبر التطبيقات الإلكترونية للمصارف المختلفة أو منها عبر ألات الصراف الآلي لذلك سوف أوضح لكم احدي الطرق أو الآلية المستخدمة لدفع رسوم تأشيرة الخروج والعودة عبر أجهزة الصراف الآلي في عدة خطوات كاملة وسهلة.

كيفية سداد رسوم تأشيرة الخروج والعودة من الصراف الآلي

أتاحت الحكومة في المملكة العربية السعودية للمقيمين بها دفع الرسوم باستخدام الصراف الآلي بهدف تيسير الأمور لتسديد الرسوم الحكومية بأسهل طريقة.

لسداد تلك الرسوم اتبع العديد من الخطوات يتم الدخول إلى الجهاز الخاص الصراف الآلي. اكتب كلمة المرور الخاصة بالبطاقة وذلك بغرض بدء الخدمات المختلفة. ثم اختر أمر المدفوعات وبعدها اضغط على خيار جوازات السفر ومن ثم الضغط على تأشيرة الخروج والعودة. التالي قم بإدخال الرقم الخاص بالإقامة واختيار 100 ريال كل شهر والضغط على كلمة تأكيد. بهذه الطريقة يتم دفع تلك الرسوم وتكون الإجابة على سؤال كيفية تسديد رسوم تأشيرة الخروج والعودة من الصراف الآلي.

رسوم تمديد تأشيرة الخروج والعودة

يبحث الكثير من المقيمين على أراضي المملكة عن الرسوم التي يجب دفعها عند أصدار و تمديد تأشيرة الخروج والعودة عبر الموقع الرسمي لموقع أبشر.

تبلغ قيمة رسوم تمديد تأشيرة الزيارة (100) ريال سعودي.

أما رسوم أصدار تأشيرة خروج وعودة واحدة (200) ريال سعودي إلى الرحلة الواحدة بحد اقصي شهرين أو (100) ريال عن كل شهر أصافى وذلك خلال مدة صلاحية الإقامة.

كما تبلغ قيمة رسوم تأشيرة الدخول للمره الواحدة(2000 ) ريال سعودي لمدة ثلاثة اشهر.

قيمة رسوم تأشيرة الدخول المتعددة (3000) ريال لمده 6 اشهر.

رسوم أصدار تصريح إقامة العمالة المنزلية للأفراد (6000) ريال سعودي.

رسوم أصدار تأشيرة خروج وعودة متعددة (500) ريال سعودي للرحلات المتعددة لمدة اقصها ثلاثة أشهر و( 200) ريال عن كل شهر إضافة إلى ذلك ضمن مدة صلاحية الإقامة.

بتلك الخطوات تعرفنا على كيفية سداد رسوم تأشيرة الخروج والعودة والتي أتحتها الجهات المعنية بالحكومة السعودية من خلال نظام المدفوعات الحكومية المطبق في جميع أنحاء المملكة السعودية وتعرفنا أيضا على رسوم تمديد تأشيرة الخروج والعودة.