نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد اجازة عيد الفطر للطلاب 1443 وحقيقة إلغاء الدراسة في شهر رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد اجازة عيد الفطر للمدارس عبر موقعنا، حيث يتساءل الكثيرين من الطلاب حول المملكة العربية السعودية عن الإجازة الخاصة بالعيد رغبةً في الاستمتاع بها مع ذويهم، حيث أعلنت وزارة التعليم مُنذ بداية العام عن التقويم الدراسي بعد التعديل لكي يتعرف الطلاب على مواعيد الدراسة وأيضًا الإجازات التي يشملها التقويم سواء كانت رسمية أو مطولة.

موعد اجازة عيد الفطر للطلاب

هذا العام الدراسي بالمملكة العربية السعودية شهد تغيرات عديدة، وذلك سواء في الاجازات أو في الأيام الدراسية أثناء العام الدراسي، وكثير من الطلاب يتساءلون عن الموعد الخاص باجازة عيد الفطر المبارك والتي سوف تاتي في الرابع والعشرين من رمضان 1443هـ الموافق 25 ابريل 2022م أي الشهر المقبل، حيث أن الطلاب ينتظرون الأجازة للاحتفال بعيد الفطر مع ذويهم.

موعد نهاية الفصل الدراسي الثالث

بدأت دراسة الفصل الدراسي الثالث يوم الأحد الموافق 20 مارس 2022م الموافق 17 شعبان 1443هـ، والذي سوف تتخلله الاجازة الخاصة بعيد الفطر المبارك، حيث سوف يحصل الطلاب على اجازة مطولة للاحتفال بعيد الفطر المبارك والتي سوف تبدأ من يوم 24 من رمضان 1443هـ الموافق 25 مارس 2022م ليعود بعد ذلك الطلاب لاستكمال الفصل الدراسي الثالث الذي ينتهي في 30 يونيو 2022م الموافق 1 ذو الحجة 1443هـ وبعدها يحصلون على الإجازة الصيفية لهذا العام.

حقيقة إلغاء الدراسة في شهر رمضان

هناك العديد من التساؤلات حول هل سوف تقوم الوزارة بإلغاء الدراسة أثناء الشهر الكريم من عدمه، ولكن الوزارة أكدت على استمرارية الدراسة في رمضان وأنها ستكون بشكل حضوري لجميع الطلاب من الابتدائي وحتى الثانوي دون توقف لاستكمال الحصول على المقررات الدراسية الخاصة بالترم الأخير وهو الثالث لعام 1443.

كم مدة الإجازة الصيفية للطلاب

أن المُدة المقررة للإجازة الصيفية للطلاب داخل أراضي المملكة العربية السعودية حتى الآن لم تُعلن عنها وزارة التعليم، فمازال الطلاب مستمرون في دراسة المقررات الخاصة بالفصل الثالث والأخير، والجدير بالذكر أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لاستكمال هذا العام دون توقف أو تعطل بالتعاون مع وزارة الصحة ودراسة كافة التداعيات والإجراءات التي تضمن استمرارية الدراسة دون توقف أو انقطاع.