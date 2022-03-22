نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي للمطلقات 1443 وخطوات تسجيل المطلقات في الضمان الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي للمطلقات وشروط استحقاق المطلقات من الضمان الاجتماعي حيث تقدم المملكة العربية السعودية صرف المنح المالية من خلال برنامج الضمان الإجتماعي الذي يساعد عدد كبير من المواطنين في المملكه العربيه السعوديه، حيث إنها تحرص دائما على مساعدة المواطن في تلبية احتياجاتهم ومستلزماتهم في الحياة و لمواجهة التضخم وزيادة في الأسعار التى تمر بها جميع البلاد بسبب الظروف الراهنة التي يشهدها العالم لذلك فهي تقدم المعونات والمساعدات لمواطنيها، ويدخل ضمن الفئات المستحقة السيدة المطلقة التي ليس لها عائل فهي تحصل على مساعدة شهرية لمساعدتها في تربية أبنائها وسوف نعرض التفاصيل هذا خلال السطور التالية.

الضمان الاجتماعي للمطلقات

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عدة شروط يجب أن تتوفر في السيدة المطلقة لكي تحصل على الضمان الإجتماعي المطور الجديد ومن هذه الشروط مايلي

يجب أن لا تمتلك المطلقة أي مصدر دخل لها ولا ولاسرتها.

يجب أن تكون أكبر من 35 عام و أقل من 65 عام.

ان تكون مقيمة في المملكة بصفة دائمة.

أن تكون سعودية الجنسية، ولديها حساب مصرفي داخل المملكة ليتم تحويل مستحقاته عليه.

يجب ألا تكون تعمل في أي عمل داخل المملكة في القطاعات الحكومية أو الخاصة.

أن تكون لديها هوية وطنية سارية.

يمكن معرفة خدمة معاش الضمان الاجتماعي من خلال رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرسمي وهي على النحو التالي

● الضغط على الرابط منصة وزاره الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

● اختيار المكتب المفضل.

● تحديد الفئة سواء كانت أرملة أو مطلقة.

● ادخل عدد أفراد الأسرة ثم الضغط على تسجيل.

● ادخال جميع البيانات الخاصه بالعائله و حفظ البيانات.

● إدخال رقم الحساب المصرفي أو البنك.

● رفع جميع المستندات والأوراق المطلوبه التقديم.

الفئات المستحقة من الحصول على الضمان الإجتماعي

أعلنت الحكومة في المملكة العربية السعودية عن الفئات التي تستحق صرف الضمان الإجتماعي، حيث انها تسعى دائما على أن يرسل إلى المستفيدين، لذلك يجب على أي طيب انت اقدم من ضمن الاجتماعي ان يكون من هذه الفئات التي لها الأولوية في الحصول على الدعم شهريا الارامل والمطلقات التي ليس لهن عائل بالاضافه الى الزوجه التي زوجها متعاطي مخدرات ومدمن.