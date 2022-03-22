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عمر شويل - جدة موعد نزول رواتب المتقاعدين رجب 1443 مارس 2022، هو الموضوع الذي زاد البحث عنه خلال شهر رجب، حيث يريد المتقاعدون معرفة الموعد الذي سوف يتم فيه توزيع رواتب التقاعد عليهم، المقصود هنا رواتب تقاعد الموظفين المدنيين وكذلك العسكريين، هذا الراتب يخص شهر فبراير 2022. كما يريد المتقاعدون معرفة ما إذا كان راتب التقاعد سوف يضاف لحساب المتقاعد خلال الموعد المحدد له أم لا؟ وهل سوف يؤجل إلى وقت لاحق؟ كل هذه التساؤلات يرغب المتقاعدون في معرفتها والتي سوف نجيب عنها وفقًا للاستعدادات التي وضعتها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

موعد نزول رواتب المتقاعدين رجب 1443

حددت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما سبق موعد صرف رواتب المتقاعدين يوم 24 خلال كل الشهور الميلادية، هذا الموعد أيضًا تم تحديده من أجل صرف الرواتب، كما نوهت الهيئة أنه من الممكن أن يتم مخالفة هذا الموعد في حالة كان هذا اليوم عطلة رسمية في السعودية.

ولأن هذا اليوم وافق عطلة رسمية فلقد تم تأجيله إلى يوم 25؛ والذي سوف يتم صرف كل الرواتب الخاصة بالمتقاعدين المدنيين والعسكريين، وبالفعل تم إضافة كل الرواتب داخل حساب المتقاعدين المفتوحة لدى كل البنوك السعودية.

طريقة الاستعلام عن راتب التقاعد رجب 1443

يتم الاستعلام عن راتب التقاعد الخاص بالمتقاعدين المدنيين وكذلك العسكريين عن طريق الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بهذه الطريقة:

أولًا يجب فتح الرابط الإلكتروني الرسمي الخاص بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

التوجه إلى الخانة الخاصة بخدمة ” التحقق السريع ” من أجل الضغط عليها.

” من أجل الضغط عليها. سوف تظهر قائمة متوفر بها مجموعة من الاختيارات يجب البحث عن كلمة “ مستحقات تأمينية ” ثم الضغط عليها.

” ثم الضغط عليها. استكمال كل البيانات اللازمة من أجل الاستعلام في الأماكن الخاصة بها.

وفي النهاية يتم التوجه إلى خانة “تحقق” ثم الضغط عليها.

شروط الحصول على راتب التقاعد المدني أو العسكري

لكي يصبح الموظف له حق في التأمينات الاجتماعية لابد أن تتوافر فيه عدة شروط هذه الشروط هي: