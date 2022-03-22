مواصفات تشغيل لعبة جاتا 7 GTA الإصدار الجديد 2022 علي أجهزة الكمبيوتر

يبحث الكثير من الناس عن مواصفات تشغيل لعبة جاتا 7، وهذا بسبب رغبتهم الشديدة في تحميل تلك اللعبة الرائعة، وقد أحب الكثير من اللاعبين تلك اللعبة منذ تاريخ إصدارها على جهاز بلايستيشن 2، وتعد اللعبة من أكثر الألعاب نجاحًا على مستوي الوطن العربي كله، وإن كنت ترغب في معرفة المزيد حول هذا الموضوع تابع ذلك المقال.

لعبة جاتا 7

تعد لعبة جاتا 7 من الألعاب التي عملت نقلة في عالم الالعاب المعاصر، ومن أجل هذا فإن اللعبة لها مواصفات خاصة، ويبحث الكثير ممن يريد إعادة ذكرياته مع تلك اللعبة على مواصفات تشغيل لعبة جاتا 7، وهذا بسبب أن اللعبة كانت مشهورة للغاية في جيل التسعينات، وكان ينتظرها رجال اليوم بفارغ الصبر، والشغف خاصة يوم الخميس وذلك في صغرهم، ولقد حققت اللعبة الكثير من الإيرادات المميزة، والسبب الرئيسي في كونها بهذا النجاح هو المؤثرات الصوتية التي في غاية الروعة، وجودة الصورة التي كانت سابقة لعصرها، والمميز جدًا في اللعبة هو الجرافيك، ومدى التغيير الذي حدث في كل ألعاب الجرافيك بسبب تلك اللعبة.

تدور أحداث اللعبة في ثمانينات القرن الماضي داخل مدينة فويس سيتي، وهي مدينة ساحلية تشبه في تكونها المدن الساحلية التي تشبه مدن الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك حيث تعرض بطل اللعبة إلى الخيانة من قبل أصدقاءه، وهذا ما جعله يحاول الانتقام منهم عن طريق القيام بالكثير من المهام التي تخص مهارته العالية، وهي مهارة سرقة السيارات الكبرى، ولقد كان البطل لديه أموال عند أصدقاءه، وهذا ما يجعل البطل يرغب في عودتها أيضًا، وتعطيك اللعبة الحرية في القيام بالمهام أو استكشاف المدينة، والعيش داخلها بطريقتك الخاصة، وهذا ما حبه الكثيرين داخل اللعبة.

مواصفات تشغيل لعبة جاتا 7

أن مواصفات تشغيل لعبة جاتا 7 ليست كبيرة للغاية، واللعبة لا تأخذ مساحة كبيرة أو وقت في التحميل، وتتمثل تلك المواصفات في النقاط التالية: