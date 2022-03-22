عاجل- روسيا تتوعد بلغاريا برد على طرد الدبلوماسيين

جدة - نرمين السيد - وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، فى بيان، أوردته قناة "روسيا اليوم"، اليوم الثلاثاء، إن قرار سلطات بلغاريا لا يأخذ بعين الاعتبار تداعيات تلك الإجراءات غير الودية التى لا تتوافق مع مصالح البلاد الوطنية وتطلعات الشعب البلغارى.
وكانت الخارجية البلغارية قد أعلنت عشر من الدبلوماسيين الروس أشخاصا غير مرغوب فيهم، على خلفية العملية الروسية الخاصة بحماية مدنى دونباس، وجاءت هذه الإجراءات بدعوى ممارسة هؤلاء الدبلوماسيين "أنشطة لا تتوافق مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية" و"تعبيرا عن التضامن مع أوكرانيا" التى تجرى روسيا عملية عسكرية فى أراضيها.
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