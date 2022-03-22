لأول مرة منذ 18 عامًا.. فقزة خيالية فى أسعار المنازل ببريطانيا

وحسبما ذكر موقع العقارات البريطانى "رايت موف"، فقد وصل متوسط سعر منزل فى بريطانيا إلى 350 ألف جنيه إسترلينى، وذلك للمرة الأولى منذ 18 عامًا.
وقال موقع العقارات، إن أسعار الطلب القياسية بلغت 354564 جنيهًا إسترلينيًا فى مارس الجارى، بزيادة 1.7%، بما يعادل 5760 جنيهًا إسترلينيًا، مقارنة بشهر فبراير الماضى، ما يمثل أكبر ارتفاع شهرى لهذا الوقت من العام منذ 18 عامًا، الأمر الذى دفع معدل النمو السنوى فى الأسعار المطلوبة إلى 10.4%.
ويشير "رايت موف" إلى أن النمو السنوى كان أعلى من 10% لجميع المناطق والبلدان، باستثناء لندن واسكتلندا.
فيما يقول تيم بانيستر، مدير بيانات العقارات فى "رايت موف"، إنه "من الواضح أيضًا أن العديد من أولئك الذين يبيعون فى هذا السوق المحطم للأرقام القياسية يواجهون أيضًا احتمال الشراء مرة أخرى فى نفس السوق، ويكونون فى منافسة شرسة ضد مشترين آخرين"، معتبرًا أن الوكلاء أو السماسرة هم المستفيدون من هذه الحالة.
ويرى التقرير أن هناك زيادة 3.4% فى أسعار المنازل المكونة من 4 غرف نوم، وبزيادة نسبتها 12% عن العام الماضى، نظرًا لإقبال الكثيرين على التخطيط للعمل من المنازل لمدة 3 أيام فى الأسبوع فى ظل جائحة كورونا.
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