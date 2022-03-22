الألمان يتراجعون عن استخدام السيارات بسبب أسعار الوقود

جدة - نرمين السيد - وأظهر استطلاع للرأى أجراه معهد "يوجوف" اليوم الثلاثاء، أن 9.22% من الذين شملهم الاستطلاع بدأوا بالفعل بتقليل استخدامهم لسياراتهم، بينما يعتزم 12% آخرون القيام بذلك.
كما ذكر 49% من سائقى السيارات الذين قرروا خفض اسخدامهم لسياراتهم أن السبب فى ذلك هو الرغبة فى "توفير المال"، بينما ذكر 16% آخرون أن السبب هو حماية البيئة.
وفى الاستطلاع ذكر إجمالا ثلاثة أرباع السائقين أنهم يعتمدون على سياراتهم بسبب عدم توفر وسائل نقل عام، أو للعمل، أو لأغراض النقل.
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