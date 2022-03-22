إسبانيا: أوروبا لن تكون قادرة على تحمل ارتفاع أسعار الطاقة

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس الوزراء الإسبانى فى تصريحات لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، إن الاتحاد الأوروبى مطالب بألا تصبح أوروبا "رهينة" بيد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين. وأضاف: "أوروبا لن تكون قادرة على تحمل التكلفة الهائلة لارتفاع أسعار الطاقة".

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