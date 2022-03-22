عاجل- ارتفاع أسعار الوقود فى الهند

جدة - نرمين السيد - قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، إن شركة "إنديان أويل كورب" المحدد الفعلى لأسعار الوقود فى البلاد رفعت سعر الديزل (السولار) بمقدار 86. 0 روبية (01. 0 دولار) لكل لتر اليوم فى مدينة مومباى، وسعر البنزين بمقدار 84. 0 روبية لكل لتر.
وهذه الزيادة فى الأسعار هى الأولى منذ 4 نوفمبر الماضى، وتأتى بعد أطول فترة تثبيت لأسعار الوقود فى الهند منذ بدء تطبيق نظام المراجعة الدورية لأسعار الوقود فى المحطات المملوكة للحكومة عام 2017.
وتثير العقوبات المتزايدة التى تفرضها الدول الغربية على روسيا مخاوف من توقف الصادرات الروسية من النفط والغاز، الأمر الذى ينعكس ارتفاعاً فى الأسعار.
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