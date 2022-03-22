عاجل- روسيا تحذر من خطوات الناتو التصعيدية

جدة - نرمين السيد - قال نائب وزير الخارجية الروسى، سيرجى ريابكوف: "نحذر الحلفاء فى حلف شمال الأطلسى من الخطوات المتهورة التى يمكن أن تؤدى إلى مزيد من التصعيد. ونكرر أن الخطوة الصحيحة الوحيدة، وطريقة العمل من جانب أعضاء حلف شمال الأطلسى الآن هى المساعدة فى وقف المسار المدمر وغير المسؤول على الإطلاق الذى تتبعه سلطات كييف".
وأضاف ريابكوف، فى تصريحات نقلتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أنه لا توجد حاليا علاقات بين روسيا والناتو، وأن مستقبلها يعتمد على الخطوات اللاحقة لحلف شمال الأطلسى.
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