عاجل- أسعار حديد الصلب والتسليح تسجل أرقامًا جنونية فى أوروبا

جدة - نرمين السيد - سجلت أسعار الصلب ارتفاعات قياسية فى أوروبا، اليوم الثلاثاء، وذلك تزامنًا مع تحركات الاتحاد الأوروبى فى بروكسل لحظر الواردات القادمة من روسيا، كجزء من سلسلة العقوبات التى يفرضها الغرب على موسكو، إضافة إلى التقارير بشأن ضرب مصانع الفولاذ وفحم الكوك فى أوكرانيا.





وحسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، قفزت الأسعار إلى مستوى قياسى، حيث لتتجاوز 1435 يورو للطن ـ بما يعادل 1583 دولارًا للطن، بزيادة قدرها 10%. كما ارتفعت أسعار حديد التسليح إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. وتشير الوكالة إلى توقعات بأن تدخل الإجراءات الأوروبية الجديدة، التى تحظر دخول منتجات الصلب الروسية النهائية، إلى حيز التنفيذ قريبًا، فيما رفع التجار الأسعار مع استعدادهم لخفض العرض.. فيما كان الاتحاد الأوروبى سوقًا رئيسيًا لشركات صناعة الصلب الروسية. ويأتى قرار حظر منتجات الصلب الروسية المتوقع ليضيف أعباءً جديدة إلى السوق الذى كان يتعامل بالفعل مع خسارة صادرات أوكرانيا، خامس أكبر مورد لأوروبا، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الطاقة التى عطلت عمل المطاحن فى القارة العجوز.

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