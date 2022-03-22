طريقة التسجيل في اختبار التحصيلي 1443 اختبارات مركز قياس

طريقة التسجيل في اختبار التحصيلي من أكثر ما يتم البحث عليه الآن؛ نظرًا لفتح باب التسجيل في اختبارات قياس 1443، حيث بدأ تسجيل التحصيلي للطالبات يوم 21 مارس 2022، ومن المقرر أن يبدأ تسجيل اختبار التحصيلي للطلاب غدًا الثلاثاء الموافق 23 مارس، وترجع أهمية التسجيل في اختبار التحصيلي في أنه يقيس مقدار ما تم استيعابه من المقررات الدراسية خلال فترة الدراسة الثانوية، كما أنه شرط أساسي لدخول الجامعات، الجدير بالذكر أن اختبار التحصيلي ليس اختبار نجاح ورسوب، ولكن لابد أن يجتازه الطالب بالنسبة التي تحددها الجهة المقدم إليها.

طريقة التسجيل في اختبار التحصيلي

تلخص طريقة التسجيل في اختبار التحصيلي في بعض الخطوات البسيطة عبر مركز قياس للتسجيل، كالتالي:

انتقل إلى رابط التسجيل في اختبار التحصيلي مركز قياس. سجل رقم السجل المدني وكلمة المرور ثم فعل عبارة أنا لست روبوت. اضغط على تسجيل دخول قياس. من القائمة المتاحة أمامك اضغط على الاختبارات المتاحة للتسجيل ثم اختر اختبار التحصيلي 1443. سجل البيانات المطلوبة منك، ثم وافق على الشروط والأحكام. انتقل إلى صفحة تحديد مقر الاختبار، ثم اختر موعد اختبار التحصيلي من المواعيد المتاحة أمامك. سدد رسوم اختبار التحصيلي 1443.

تسجيل اختبار التحصيلي 1443

بدأ تسجيل اختبار التحصيلي للعام الدراسي 1443 بالفعل أمس الإثنين الموافق 21 مارس 2022 للطالبات، طبقًا للمواعيد التي حددتها هيئة تقويم التعليم والتدريب للتخصصات النظرية والعلمية، ويستمر باب التسجيل في اختبارات قياس مفتوح حتى 9 مايو القادم للإناث والذكور، وهذه المواعيد مخصصة للفترة الأولى والثانية، على أن يكون الاختبار ورقي باللغتين العربية والإنجليزية.

مواعيد اختبار التحصيلي

بعد أن تنتهي الطلاب من طريقة التسجيل في اختبار التحصيلي بنجاح، ينتظر مواعيد الاختبار التي من المقرر أن تبدأ في 10 يونيو القادم الفترة الأولى إناث وذكور، وتنتهي في 16 يونيو، بينما اختبار التحصيلي الفترة الثانية للإناث والذكور يبدأ في 16 يونيو، وينتهي في 20 يونيو 2022، ثم ينتظر الطلاب الإعلان عن نتائج اختبار التحصيلي؛ حيث يتم تصحيح الإجابات من خلال المصحح الآلي، ثم المراجعة والتدقيق في مقر هيئة تقويم التعليم والتدريب، وتستغرق هذه الخطوات ما يقرب من ثلاثة أسابيع.