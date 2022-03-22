طريقة التسجيل في الدعم الريفي 1443 reef.gov.sa والشروط

يعد التسجيل في نظام الدعم الريفي من أهم الأشياء التي يزداد الناس بحثا عنها في المملكة العربية السعودية، للاستفادة من الدعم، بما في ذلك العاملين في المهن الزراعية والأنشطة المتعلقة بالزراعة، حيث تقدم الحكومة هذا البرنامج للمزارعين والعاملين في النشاط الزراعي، يعد دعم الريفي أحد أشهر البرامج الحكومية في المملكة ، وقد أطلقته وزارة البيئة والمياه والزراعة، بهدف الحفاظ على المزارعين المنتجين والأسر الريفية ، وكما أنها أيضا تعتبر مبادرة حكومية تهدف إلى تقديم الدعم المالي والمساعدات لكل المزارعين.

طريقة التسجيل في دعم ريف

أتاحت وزارة الزراعة السعودية لمن يستوفون معايير تلقي المساعدة الريفية التسجيل عبر الإنترنت من خلال منصة ريف التابعة للوزارة ، حيث يتم تقديم الطلب، ثم إحالته إلى الهيئة المكلفة بمراجعة ملفات المرشحين، وأخيراً أن يتلقى المرشح ردًا، إما بالقبول إذا كان مؤهلاً للمساعد ، أو بالرفض إذا لم يكن مؤهلاً للمساعدة لأي سبب من الأسباب، يمكنك الانضمام إلى برنامج دعم Reef باتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى منصة Reef الإلكترونية .

قم بإنشاء حساب على موقع Reef الإلكتروني عن طريق ملء استمارة التسجيل بالمعلومات التالية:

رقم الهوية الوطنية أو بطاقة تنقل

تاريخ الميلاد.

كلمة السر.

الرجاء إعادة التحقق من كلمة المرور الخاصة بك.

رقم جوالك.

تاكيد رقم الموبايل

اكتب الكود المرئي.

التعرف على دقة البيانات التي تم جمعها وتحمل المسؤولية القانونية عن أي أخطاء يتم العثور عليها فيها.

قم بإنشاء حساب جديد من خلال النقر فوق إنشاء حساب.

تفعيل الحساب

قم بالاتصال باستخدام اسم المستخدم أو رقم التعريف وكلمة المرور الخاصة بك.

افحص البرامج المتاحة للتسجيل.

اختر البرنامج الذي تريد التقديم عليه من قائمة البرامج المتاحة.

املأ المعلومات المطلوبة في نموذج طلب الدعم ، والذي يتضمن:

المعلومات الشخصية للطالب.

تفاصيل عن المشروع أو مهنة الشخص الذي يطلب المساعدة.

دراسة جدوى لمشروع مطلوب المساعدة فيه.

فحص الجوانب المالية والاقتصادية للنشاط المنفذ خلال الفترة الزمنية المطلوبة.

قم بتنزيل الأوراق المطلوبة.

تحقق من المعلومات وتأكد من صحتها.

تقديم طلب

شروط التسجيل في الدعم الريفي

هناك عدد من المتطلبات الأساسية التي يجب أن يفي بها طالب المساعدة الريفية من أجل تقديم المساعدة للعمال الزراعيين وأسرهم في إطار برنامج ريف ، وهذه العوامل هي كما يلي: