نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التسجيل في الدعم السكني من وزارة الإسكان السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية التسجيل في الدعم السكني هو أحد أهم الموضوعات الشائكة التي يبحث عنها العديد من المواطنين السعوديين من الراغبين في الحصول علي دعم من وزارة الإسكان السعودية في مجال تملك العقارات. حيث تقدم وزارة الإسكان الدعم للعديد من المواطنين والفئات الأكثر احتياجاً سواءً كانت الرجال أو النساء, ولكن وضعت بعض الشروط والضوابط لضمان وصول الدعم لمستحقيه. وقد أعلنت في وقت سابق عن شروط الحصول علي الدعم السكني للنساء والتي قد تم وضعها من أجل ضمان وصول الدعم إلي مستحقيه. ولكي يتمكن المواطنين رجالاً كانوا أو نساءً لابد من التسجيل في منصة سكني , هذه المنصة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الإسكان السعودية في وقت لاحق حتي تمكن المواطنين من الحصول علي الدعم السكني إلكترونياً ودون الحاجة إلي الذهاب إلي مقرات الجهات الحكومية المختلفة, وفيما يلي سيتم تناول تفاصيل كيفية التسجيل في الدعم السكني خلال السطور القليلة القادمة في هذا المقال.

كيفية التسجيل في الدعم السكني بمنصة سكني

أعلنت وزارة الإسكان السعودية في وقت لاحق عن إمكانية الحجز للحصول سكن مدعم خاص بهم ولكن أوضحت أنه يجب القيام بالتسجيل في منصة سكني الإلكترونية من خلال الخطوات القليلة القادمة :

قم بالدخول إلي الصفحة الإلكترونية الرسمية لمنصة سكني الإلكترونية.

قم بالدخول إلي القائمة الرئيسية للمنصة.

قم باختيار كلمة تسجيل جديد أعلي يسار الصفحة.

قم بإدخال رقم الهوية علي أن تكون سارية.

قم بإدخال تاريخ الميلاد.

قم بإدخال الرمز المؤقت.

ثم قم بالضغط علي كلمة متابعة واستكمال البيانات.

كيفية التقديم في برنامج سكني للإسكان

أوضحت وزارة الإسكان أنه يمكن القيام بالتقديم للحصول عقار أو تملك قطعة أرض عقارية من خلال الدخول إلي رابط التقديم لسكني وزارة الإسكان وإدخال كافة البيانات بالطرقة الصحيحة كل في الحقل المخصص له, وبعد إرسال الطلب يتم مراجعة البيانات الخاصة بالعميل الراغب في الحصول علي السكن ومطابقة الشروط والوقوف علي مدي مطابقتها للعميل وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه وذلك طبقا لشروط الحصول علي دعم سكني المعلن عنها مسبقاً.

ويأتي ذلك في إطار حرص الحكومة السعودية علي تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجاً المتكاملة بوجود الزوجين أو في حالة النساء الأرامل أو المطلقات.