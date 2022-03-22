شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد و كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي عبر منصة الدعم 1443

شروط الضمان الاجتماعي المطور للمتزوجة، أن الضمان الاجتماعي المطور هو نظام جديد تم استحداثه من قبل وزارة الموارد البشرية حيث يهدف إلى المساعدة فئات معينة من المجتمع وكذلك مساعدة الأسر الفقيرة وتقديم الدعم المادي لهم من أجل تحسين المستوى المعيشي، حيث خصصت وزارة الموارد البشرية نظام الضمان الاجتماعي المطور من أجل التسهيل على المستحقين للدعم في المعاملات التي يقومون بها من خلال هذه المنصة وكذلك تحديد مدى استحقاق الحالات المتقدمة للدعم.

رابط الضمان الاجتماعي المطور

شروط الضمان الاجتماعي المطور للمطلقات، يبحث الكثير من المستخدمين أو الفئات التي تكون مستحقة للضمان الاجتماعي عن رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الذي يتم تقديمه من خلال وزارة الموارد البشرية ويمكنك أن تتوجه بكل سهولة إلى رابط الضمان الاجتماعي المطور والبحث عن أي شيء ترغب به أو التعرف على أي معلومات جديدة من خلال الموقع الرسمي لمنصة الضمان الاجتماعي.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

تم الإعلان عن مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في الأشخاص المتقدمين للضمان الاجتماعي المتطور وتم تحديد هذه الشروط من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتم عرض هذه الشروط على موقعها الرسمي على الإنترنت والآن سوف نقوم بتوضيح هذه الشروط وهي تأتي على النحو التالي:

في البداية يجب على الشخص المتقدم أن يكون سعودي الجنسية وأن يكون من المقيمين في أراضي المملكة العربية السعودية.

المرأة التي لا تحمل الجنسية السعودية وتكون متزوجة من رجل سعودي الجنسية.

أيضا المرأة الأرملة التي لا تحمل الجنسية السعودية والتي يكون لديها أبناء ولكن يحملون الجنسية السعودية.

كذلك أبناء المرأة السعودية المطلقة من زوج لا يحمل الجنسية السعودية.

أما عن الأرامل والأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة يجب أن يكونوا لديهم بطاقات التنقل.

يجب أن يكون دخل الموظف أقل من 1100 ريال سعودي.

والفرد في الأسرة يجب أن يقل دخله الشهري عن 550 ريال سعودي.

يجب على الشخص المتقدم أن لا يكون لديه أصول وعقارات ذات قيمة عالية.

التسجيل الضمان الاجتماعي المطور

يمكنك التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور في حال توافر كل الشروط التي ذكرناها في الأعلى ويتم التسجيل من خلال اتباع هذه الخطوات التالية: