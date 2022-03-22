“Account/Register” لينك مباشر الاستعلام عن الدعم النقدي التكميلي الأردن 2022 تقديم الطلب في صندوق المعونة الوطنية

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تستمر الحكومة الأردنية في تقديم الدعم للمواطنين من خلال برامج الدعم المختلفة، ومن أهم برامج الدعم التي يتم تقديمها من قبل صندوق المعونة الوطنية في الأردن هو برنامج الدعم النقدي التكميلي بالأردن، وهو برنامج تكافل سابقا الذي تم تغيير المسمى الخاص به خلال الفترة الأخيرة، وهو الدعم الشهري الذي يتم تقديمه للفئات المستحقة في جميع أنحاء الأردن بناء على مجموعة من الضوابط والشروط، وقد تم تفعيل الرابط الالكتروني الخاص بالتسجيل الكترونيا الاستعلام عن الدعم المقدم، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط الاستعلام عن الدعم النقدي التكميلي بالأردن والتعرف على الشروط والضوابط التي يتم تقديمها لاستحقاق الدعم.
تسجيل الدعم النقدي التكميلي بالأردن 2022
يعد الدعم النقدي التكميلي في الأردن 2022 واحد من ضمن البرامج الهامة التي تقدم الدعم المالي لجميع الفئات المستحقة للدعم في جميع انحاء الأردن، رابط يتم صرفه بشكل شهري مقدم من صندوق المعونة الوطنية في الاردن، حيث يتم السنيما الكترونيا للحصول على الدعم الكترونيا من خلال موقع صندوق المعونة الوطنية في الاردن.
رابط تسجيل الدعم النقدي التكميلي بالأردن 2022
يمكن لجميع المستفيدين منه ينطبق عليهم الشروط المعلنة التسجيل الكترونيا للحصول على الدعم النقدي التكميلي في الأردن 2022 من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.
- أولا يتم الدخول الى موقع صندوق المعونة الوطنية في الأردن مباشرة.
- يتم اختيار البرامج المتاحة عبر الموقع.
- اختيار التسجيل في الدعم النقدي التكميلي 2022.
- ادخال رقم الهوية الوطنية ومن ثم ارفاق كافة البيانات الأساسية المطلوبة بشكل صحيح.
- ادخال كافة الأوراق والمستندات المطلوبة لكي يتم المسحل ومن ثم ارسال طلب الحصول على الدعم.
شروط وضوابط استحقاق الدعم النقدي التكميلي بالأردن 2022
وقد حددت الحكومة الأردنية متمثلة في صندوق المعونة الوطنية مجموعة من الضوابط والشروط الهامة لاستحقاق الدعم النقدي التكميلي، ومن أهمها ما يلي.
- ان يكون المتقدم للحصول على الدعم اردني الجنسية.
- يشترط ان يكون من أصحاب الدخل المحدود من المواطنين.
- يجب ألا يكون لديه نشاط تجاري خاصة به.
- ان يكون مستفيد من صندوق المعونة الوطنية في الأردن بناء على الضوابط المعلنة.
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