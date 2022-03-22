منصة مدرستي تسجيل دخول مباشر للطلاب 1443 وعبر تطبيق توكلنا

منصة مدرستي تسجيل الدخول مباشر لطلاب 1443 يهتم جميع الطلاب والطالبات بالمملكة السعودية بمعرفة خطوات تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية التابعة لوزارة التعليم بالمملكة السعودية حتى يتمكنوا من استكمال دراستهم والحصول على جميع المناهج من خلال هذه المنصة، بعد أن تم إنشاؤها للتسهيل على جميع الطلاب والطالبات من التواصل مع المعلمين لمتابعة دراسة لتقليل الذهاب إلى المدارس للمحافظة على صحة وسلامة الجميع في ظل الظروف الاستثنائية الموجودة في الوقت الحالي، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة خطوات تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي.

تسجيل الدخول منصة مدرستي 1443

يمكن لجميع الطلاب والطالبات تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية من خلال الخطوات التي سوف نوضحها لكم وهي كالاتي:

في الخطوة الأولى يتم تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي من خلال الموقع الخاص بها عبر الإنترنت. بعد ذلك يبدأ الطالب أو الطالبة بإضافة البيانات المطلوبة منه والتي تتضمن اسم المستخدم وكلمة المرور. في الخطوة التالية سوف تظهر امامك الصفحه الرئيسية والمنهج الدراسي الخاص بالطالب أو الطالبة والحصول على كافه الاختبارات التي تتعلق ب نهاية العام الدراسي.

تسجيل دخول منصة مدرستي عبر توكلنا

يمكن لجميع الطلاب والطالبات تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية من خلال تطبيق توكلنا بعد أن أوضحت الوزارة خطوات تسجيل الدخول إلى هذه المنصة التعليمية من خلال الخطوات التالي:

أولا ينبغي عليك أن تقوم بتحميل تطبيق توكلنا على الهاتف المحمول أو تقوم بتحديثه على الهاتف إذا قمت بتنزيله قبل ذلك. ثم تقوم بإضافة البيانات الخاصة في حسابك والضغط على بيانات منصة مدرستي. في الخطوة التالية تقوم بالضغط على اسم المستخدم ثم تقوم باختيار كلمة إرسال وسوف تصل إليك كلمة المرور على الهاتف الخاص بك. بعد ذلك تقوم بكتابة كلمة المرور حتى تتمكن من تفعيل حسابك على برنامج حافز للحصول على الحصص الخاصة بك من خلال هذه المنصة التعليمية.

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