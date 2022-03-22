الأمم المتحدة: أكثر من 3.5 مليون فروا من أوكرانيا

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الثلاثاء، إن عدد الأوكرانيين الذين لاذوا بالفرار إلى الخارج بلغ الآن 3 ملايين و528346 شخصا، وإن أكثر من مليونين عبروا إلى بولندا.

وتسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا في مقتل الآلاف ونزوح ربع سكانها البالغ عددهم 44 مليونا. وسط توقعات بأن يصل عدد اللاجئين إلى الخارج نحو 10 ملايين في الأسابيع المقبلة

وقال الرئيس الأوكراني زيلينسكي “أنا على استعداد في اجتماع مع رئيس روسيا أن أثير قضية الأراضي المحتلة، لكنني على يقين بأن هذا الاجتماع لن يتمخض عن حل (لها)”.

وذكرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن القتال تسبب في فرار السكان إلى دول مجاورة. وقال مسؤولون في المنطقة إنهم بصدد الوصول إلى الطاقة القصوى لاستيعاب اللاجئين.