وزيرا خارجية فرنسا وأمريكا يناقشان وقف إطلاق النار فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ناقش وزيرا الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان، والأمريكى أنتونى بلينكن، اليوم الثلاثاء، الأحداث الجارية فى أوكرانيا، حيث أكدا على ضرورة التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار شامل هناك.





ووفقًا لما جاء فى بيان وزارة الخارجية الفرنسية، فقد "شدد لو دريان وبلينكن على ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار شامل بأوكرانيا. وأشارا إلى أهمية التعاون الوثيق فى مجال الأمن الغذائى. كما أكدا دعمهما للوكالة الدولية للطاقة الذرية فى مسألة تعزيز أمن المنشآت النووية المدنية فى أوكرانيا"، حسبما نقلت وكالة "تاس" الروسية. كما أشار البيان إلى أن وزيرا خارجية البلدين نوها إلى ضرورة مواصلة تشديد العقوبات ضد روسيا، لوقف العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا. وناقش لو دريان وبلينكن الاستعدادات لقمة الناتو ومجموعة السبعة الكبار المقبلة، والمقرر انعقادها هذا الأسبوع فى بروكسل، إضافة إلى مسألة مشاركة الرئيس الأمريكى جو بايدن فى قمة المجلس الأوروبى.

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