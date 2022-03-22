عاجل- قرار أوروبى مهم لمواجهة الاعتماد على الغاز الروسى

جدة - نرمين السيد - أصدر الاتحاد الأوروبى قرارًا هامًا، اليوم الثلاثاء، فيما يتعلق لمواجهة اعتماد القارة العجوز على الغاز الروسى، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





ووافق الاتحاد الأوروبى، اليوم الثلاثاء، على خطة للشراء الموحد للغاز الطبيعى المسال والهيدروجين، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.

ووفقًا لمسودة مقترح للاتحاد الأوروبى، تسعى مفوضية التكتل لإقرار خطة تلزم الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، بتكوين مخزون من الغاز الطبيعى لتقليل اعتماد الاتحاد على إمدادات الوقود القادمة من روسيا.

ووفقًا للمسودة، سيتعين على دول الاتحاد التأكد من امتلاء مستودعات تخزين الغاز بنسبة 90% على الأقل من طاقتها بحلول أول نوفمبر من كل عام، لآن الاضطراب فى تدفق الإمدادات يمكن أن يحدث فى أى وقت.

وتعتزم المفوضية وضع آليات تضمن مراقبة مستويات المخزون قبل نوفمبر المقبل، وتسعى ألمانيا لتبنى إجراءات مماثلة على المستوى الوطنى اعتباراً من مايو المقبل.