شؤون الحرمين تحدد صحن المطاف والدور الأرضى للمعتمرين

جدة - نرمين السيد - حددت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى مواقع المصلين لتكون فى التوسعة السعودية الثالثة بجميع أدوارها، وتوسعة الملك فهد بجميع أدوارها، وجميع ساحات المسجد الحرام.





وأوضحت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم، أن الرئاسة حرصت على تخصيص مواقع خاصة للمعتمرين لأداء نسك الطواف وصلاة ركعتى سنة الطواف، حيث خصصت صحن المطاف والدور الأرضى للطائفين، وقبو المطاف، والدور الأرضى، والدور الأول لصلاة ركعتى سنة الطواف.

وأضافت الوكالة أن الرئاسة خصصت للمداخل والمخارج وتنظيم تفويج الحشود (3) أبواب رئيسة لدخول وخروج المعتمرين: (باب الملك عبد العزيز، وباب الملك فهد، وباب السلام)، كما خصصت (144) باباً لدخول المصلين، و(3) جسور (جسر أجياد، جسر الشبيكة، جسر المروة).