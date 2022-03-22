شؤون الحرمين تحدد صحن المطاف والدور الأرضى للمعتمرين

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم، أن الرئاسة حرصت على تخصيص مواقع خاصة للمعتمرين لأداء نسك الطواف وصلاة ركعتى سنة الطواف، حيث خصصت صحن المطاف والدور الأرضى للطائفين، وقبو المطاف، والدور الأرضى، والدور الأول لصلاة ركعتى سنة الطواف.
وأضافت الوكالة أن الرئاسة خصصت للمداخل والمخارج وتنظيم تفويج الحشود (3) أبواب رئيسة لدخول وخروج المعتمرين: (باب الملك عبد العزيز، وباب الملك فهد، وباب السلام)، كما خصصت (144) باباً لدخول المصلين، و(3) جسور (جسر أجياد، جسر الشبيكة، جسر المروة).
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