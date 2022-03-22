وزير خارجية السعودية يدعو لوقف تهديدات الحوثى للملاحة الدولية

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الخارجية السعودى، الأمير فيصل بن فرحان، خلال كلمته بمستهل اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامى، المنعقد فى باكستان، إنه "يجب الضغط على الحوثيين لوقف تهديدهم للملاحة الدولية".
ووفقًا لصحيفة "عكاظ" الرسمية فى المملكة، أكد وزير الخارجية السعودى: "نساند كافة الجهود الدولية الرامية لإحياء عملية السلام"، محذرًا من أن "تصعيد الحوثيين يهدد أمن واستقرار المنطقة".
كما أشار الأمير فيصل بن فرحان إلى "السعى لتحقيق الأمن والاستقرار فى أفغانستان"، قائلاً: "يجب ضمان عدم استخدام أراضيها كملجأ لجماعات متطرفة".
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