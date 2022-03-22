جدة - نرمين السيد - ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2.5%، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ما يأتى بالتزامن مع مناقشات يجريها الاتحاد الأوروبى لفرض حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، قد تطال صادرات الذهب الأسود.





وحسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، فإنه "بحلول الساعة 10:32 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكى (غرب تكساس الوسيط)، بنسبة 1.96% إلى 114.32 دولار للبرميل. فيما صعدت العقود الآجلة لخام (برنت) بنسبة 2.32% إلى 118.30 دولار للبرميل". وتشير التقارير إلى أن دول الاتحاد الأوروبى تبحث حاليًا مسألة فرض حظر على استيراد النفط الروسى، فى حين تتخوف أسواق النفط من تراجع معروض النفط فى حال فرض هذا الحظر. وبحسب الوكالة، قال إدوارد مويا، المحلل فى شركة "كاندا": "يبدو أن تجار الطاقة أصبحوا أكثر ثقة فى أن نقص الإمدادات بات وشيكا"، فى إشارة إلى تراجع إمدادات النفط على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية الدائرة حاليًا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- ارتفاع هائل فى أسعار النفط قبل حزمة العقوبات الجديدة ضد روسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.