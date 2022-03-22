عاجل- تطورات حرب روسيا على أوكرانيا اليوم

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيجور كوناشينكوف، اليوم الثلاثاء، إنه تم تدمير 137 منشأة عسكرية أوكرانية، بما فى ذلك نقاط مراقبة ومراكز اتصال.

وأضاف أن من بين المنشآت التى تم قصفها منظومتى إطلاق صواريخ متعددة، ونظام صاروخى مضاد للطائرات، و8 مستودعات صواريخ، تحتوى على أسلحة وذخيرة مدفعية، و101 مكان تخزين عتاد عسكرى، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.