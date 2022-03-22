عاجل- روسيا توجه رسالة صارمة لأمريكا

جدة - نرمين السيد - قال نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف، إنه يتعين على واشنطن التوقف عن التصعيد فى العلاقات مع موسكو، وعن توجيه التهديدات لها وضخ الأسلحة إلى كييف والتأثير عليها لحل الأزمة.
وأضاف ريابكوف: أن العلاقات الروسية الأمريكية على وشك الانهيار، وأن آفاق تطورها لاحقا تعتمد على الخط الذى تختاره واشنطن.
وتابع أن تصرفات الولايات المتحدة لا تؤثر على عزم موسكو، ولن تثنيها عن التحرك نحو تحقيق أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة فى أوكرانيا.
كما أكد أن تصرفات واشنطن الهادفة إلى تدهور العلاقات مع موسكو لن تكون قادرة على منع روسيا من التكيف مع العقوبات المفروضة عليها، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.
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