شروط تسجيل الضمان الاجتماعي المطور للمتزوجة برنامج الضمان المطور

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عمر شويل - جدة شروط تسجيل الضمان الاجتماعي المطور للمتزوجة، من المواضيع التي يبحث عنها كل الراغبين في التسجيل في الضمان المطورالجديد. وتعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية على تحديد شروط الضمان الاجتماعي من خلال اللوائح والقرارات الخاصة بالنساء بمختلف الحالات الاجتماعية، العزباء والمطلقة والأرملة، هذا ويعرف الضمان الاجتماعي الجديد المطور بأنه النسخة المحدثة عن برنامج الضمان القديم، وهو يسعى إلى تقديم الدعم المادي الضروري لكل مستحقيه، ويجب على كل الراغبين في الاستفادة من الضمان الاجتماعي المطور أن يقوموا بزيارة منصة الدعم والحماية الاجتماعية من أجل التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد، إلى جانب ذلك فالبرنامج يقدم العديد من الخدمات المميزة للمستفيدين، وهو يحرص على تأهيلهم وتدريبهم، وتحويلهم من أفراد محتاجين إلى منتجين، ويحسّن أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية بشكل كبير، وسنتحدث عن الموضوع من خلال مقالنا هذا، تابعوا معنا.

شروط تسجيل الضمان الاجتماعي المطور للمتزوجة

يستفسر الكثير من المواطنين السعوديين عن شروط تسجيل الضمان الاجتماعي المطور للمتزوجة، وهذا من أجل الاستفادة من معاش الضمان المطور الذي يتم صرفه في حسابات كل المستفيدين في كل شهر، على أن تتوفر في كافة المتقدمين شروط الضمان الاجتماعي التي تؤهلهم استحقاق الدعم المادي الذي تقدمه الحكومة السعودية، وتتمثل شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 للمرأة المتزوجة فيما يلي:

أول شرط هو أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية أو زوجة لرجل سعودي، مع الإقامة الكاملة في المملكة.

يجب أن تقوم بتقديم كل الوثائق والأوراق الضرورية من أجل استحقاق الضمان الاجتماعي الجديد.

أيضا يلزم أن يكون عائل المرأة السعودية المتزوجة من أجنبي والتي لها أبناء غير قادر على العمل.

من الضروري أن تكون المرأة المستفيدة من الضمان مهجورة من فترة تتجاوز 3 أشهر، ويتم الإثبات بالشهود.

أيضا يجب أن تثبت هجرة زوجها لها أو تعليقها، كما يصرف الضمان لزوجة المفقود.

لا يجب أن يتجاوز دخل المتزوجة الحد المانع للضمان، وأن يكون سنّها أكثر من 35، وتثبت عدم امتلاكها لعمالة مهنية، أو سجل تجاري أو مهني.

شروط الضمان المطور الجديد للمطلقة

بالإضافة إلى ما سبقن حددت وزارة الموارد البشرية والتنيمة الاجتماعية شروط الضمان الاجتماعي للمرأة المطلقة. ويجب أن تكون هذه الأخيرة سعودية الجنسية، يستثنى من ذلك من كانت متزوجة من رجل سعودي. وكذلك من كان لها أبناء سعوديين ومقيمة بصفة دائمة في أراضي المملكة، إلى جانب ذلك لا يجب أن تكون المرأة الملطقة موظفة في أي جهة حكومية في السعودية.

علاوة على ذلك، يستثنى من شرط الجنسية أيضا الأرملة التي لها أطفال يتامى، يجب أن لا تتجاوز المطلقة الراغبة في تسجيل الضمان الاجتماعي الجديد 65 سنة. وأن يكون طليقها سعودي الجنسية، كما يلزم أن يكون لها حساب مصرفي نشط من أجل استقبال المعاش عليه، كما لا يجب أن يكون لها أي دخل مادي من أجل ضمان الاستفادة من معاش الضمان.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية طريقة الضمان المطور تسجيل. يتم ذلك بشكل إلكتروني وسهل عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، تم استحداث هذه الطريقة الإلكترونية من أجل تسهيل الأمور على كل الأشخاص الذين يريدون التقديم للبرنامج من أجل الاستفادة من الدعم المادي بشكل شهري، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا: يجب أن يتوجه المتقدم إلى موقع الضمان الاجتماعي من خلال الإنترنت.

ثانيا: يقوم بالضغط على أيقونة “تسجيل جديد” في حال لم يكن مسجلا من قبل.

ثالثا: عليه أن يقوم بملأ كل البيانات المطلوبة، ثم يختار نظام الضمان الجديد، وينقر على زر تسجيل جديد.

رابعا: يتعين عليه القيام بكتابة كل البيانات المطلوبة، والمتمثلة فيما يلي: رقم الهوية الوطنية، رقم الجوّال، تاريخ الميلاد، رمز التحقق المرئي.

خامسا: يتوجب عليه أن يطالع كل الأحكام والشروط بتمعن ثم يقوم بالموافقة عليها.

أخيرا يرفق كل المستندات المطلوبة من خلال تحميلها على المنصة، ثم يقوم بإرسال الطلب.

بهذا نصل إلى خاتمة المقال الذي تحدثنا فيه عن موضوع شروط تسجيل الضمان الاجتماعي المطور للمتزوجة. والذي يعد من أبرز المواضيع التي يستعلم عنها الراغبون بالتسجيل في الضمان المطور الجديد. كما ذكرنا لكم شروط الضمان للمرأة المطلقة أيضا. إلى جانب طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد.