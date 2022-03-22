نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكونات طبيعية سحرية موجودة في كل بيت هتنظفي بيها فرش الكنب من أول مرة وهتقضي على البقع والأوساخ في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تنظيف فرش الكنب، يعتبر تنظيف فرش الكنب من الأشياء الضرورية عند السيدات، حيث أنها تعتبر الوجهة أمام الضيوف ولابد من نظافتها دائما، كما أنها يمكن تنظيفها في المنزل بمواد طبيعية دون أدنى تكلفة وبسعر رمزي، ومن المكونات التي تعمل على إزالة الأوساخ من الفرش هي الليمون، لما له من قوة وتأثير على نظافة البقع، لذلك سوف نعرض في هذا المقال عن كيفية تنظيف فرش الكنب بمكونات بسيطة من المنزل. طريقة تنظيف فرش الكنب مفروشات المنزل معرضة البقع والاتساخات، ومن الممكن إزالتها وتنظيفها بعدة طرق كثيرة ومن أهم هذه الطرق هي تحضيرها باستخدام مكون صودا الخبز، حيث أنه له القدرة على إزالة الاتساخ من القماش بسهولة جداً، كما أن الليمون له القدرة على نظافة الفرش من البقع، فكلاهما يتمتعان بقدرة عالية على تنظيف فرش الكنب بطريقة سهلة وقد ذكرنا سابقاً في موقعنا المتميز كل ما يخص المنزل وتنظيف الأشياء المهمة الموجودة في المنزل مثل تنظيف السجاد على الناشف بدون ماء وهذه من أفضل الوصفات التي تبحث عنها كل أم . تحضير وصفة تنظيف فرش الكنب بمحلول صودا الخبز والليمون المكونات 2 معلقة كبيرة من صودا الخبز.

ربع كوب من عصير الليمون.

ماء.

قماش نظيف. تحضير تنظيف فرش الكنب بمحلول صودا الخبز والليمون نقوم بعمل محلول كمكون من صودا الخبز والليمون لتنظيف فرش الكنب. نحضر وعاء كبير ونضع بداخله صودا الخبز وعصير الليمون والماء ونقلبهم جيداً حتى يتجانسوا. نحضر زجاج بخاخ نظيف ونقوم بوضع الخليط داخل الزجاج. نقوم برش البقع التي توجد على الفرش بهذا المحلول بواسطة البخاخ، ثم نحضر قطعة من القماش ونقوم بفرك الإتسخات التي توجد على الفرش جيداً. نحضر قطعة قماش مبللة، ثم نفرك الفرش مره أخرى بالقماش المبلل. نتركه يجف في الهواء. سوف نلاحظ تلاشي آثار الاتساخات من على الفرش بكل سهولة. تكرار هذه الوصفة عند الحاجة. تحضير وصفة لتنظيف البقع من الفرش الخل من المكونات الطبيعية التى تعمل على إزالة الإتساخات من على القماش، فهو من المنظفات التى لها تأثير قوى على تنظيف الأشياء. المكونات نصف كوب من الخل.

كوب ونصف من الماء. تحضير وصفة تنظيف الفرش بالخل نخلط الخل بالماء ونضعه في زجاجة بخاخ. نقوم برش الفرش المتسخ بهذه الزجاجة ونتركها دقيقتين. نحضر قطعة قماش نظيف بها ماء ونقوم بفرك الفرش جيداً، ثم يجف.

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