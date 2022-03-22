عاجل- روسيا تبادل الأسرى مع أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقالت مفوضة حقوق الإنسان الروسية، تاتيانا موسكالكوفا، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخبارى، إن "أول عملية تبادل جرت"، مضيفة أنه تمت عودة تسعة أسرى روس وأن جزءا منهم من القائمة التى يجرى إعدادها عن طريق تلقى الاستفسارات من المواطنين.

وأكدت أنه تم الإفراج عن الأسرى الروس مقابل الإفراج عن عمدة مدينة ميليتوبول الأوكرانية، الذى كان محتجزا لدى القوات الروسية..معربة عن أملها فى ألا تكون هناك أى مماطلة مع القوائم والأوراق والإجراءات.

وكانت موسكالكوفا قد أعربت عن استعدادها للعمل على تبادل الأسرى مع الجانب الأوكرانى "ضمن أى صيغة"، وتوجهت إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر بطلب تقديم المساعدة للأسرى الروس المحتجزين لدى القوات الأوكرانية.