أبو الغيط يتلقى برقيات تهنئة بمناسبة ذكرى يوم تأسيس الجامعة العربية

جدة - نرمين السيد - تلقى أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، عددا من برقيات التهنئة من قادة الدول العربية والأجنبية ووزراء الخارجية العرب، بمناسبة ذكرى يوم تأسيس جامعة الدول العربية الموافق الثانى والعشرين من مارس عام 1945.





وأكدت الأمانة العامة للجامعة العربية، أنه وعلى مدار تاريخ الجامعة الممتد عبر 8 عقود، تواصل الجامعة أداء دورها المنشود والمأمول فى الحفاظ على الهوية العربية وسط الأنواء والأزمات التى عصفت بالعالم والمنطقة العربية، وفى أوقات السلم والحرب، والشدة والرخاء، والدفاع عن الصالح العربى فى كل وقت وحين.

وأكدت الأمانة العامة على أن استمرار الحرص العربى على استمرار الجامعة كبيت جامع ينضوى حوله العرب فى كل ما يخصهم هو أمر بالغ الأهمية من قبل أطراف خارجية ذات مصالح ورؤى مناقضة للصالح العربى المشترك، تحت مزاعم وادعاءات مغايرة ومناهضة.

ويشهد التاريخ كيف ساهمت الجامعة كأداة تنسيق عربية، لا غنى عنها، فى دعم جهود الدول العربية فى استرداد الأرض المحتلة وحشد الجهود لتحريرها، ومواجهة أزمات خطيرة مثل أزمة الخليج عام 1990، كما يتواصل دور الجامعة فى الدفاع عن القضية الفلسطينية بوصفها قضية العرب المركزية الأولى حتى يتمكن الشعب الفلسطينى من نيل حريته وحقه فى دولة مستقلة قابلة للحياة والنماء وعاصمتها القدس الشرقية.

كما تتوالى جهود الجامعة وتستمر بشكل مطرد عبر التنسيق مع الدول ذات الصلة بالاقليم العربى وخارجه، وكذلك من خلال التعاون البناء مع المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى للمساهمة فى حلحلة عدد من الأزمات الكائنة فى المنطقة بالتوازى مع الجهد السياسى، فإن الجامعة تتحرك بجهد دؤوب وعزم لا يلين لتقوية اشعاعاتها وإسهاماتها فى المناحى غير السياسية فى كل وقت، إذ تتواصل جهودها لتحقيق التنسيق العربى / العربى الفاعل فى مجالات التجارة والنقل والمواصلات والصحة والثقافة والبيئة والرياضة والتعليم وغيرها عبر مجالس وزارية متخصصة تعمل دائما عليً تجسير الفجوات وتقريب المواقف بما يحقق المصلحة المشتركة وينعكس عليً حياة المواطن العربى فى مختلف الأقطار العربية، وهو ما أفضى إلى توالى الانجازات منها الاتفاق عليً منطقة التجارة الحرة والسير خطوات نحو إقرار الاتحاد الجمركى العربى، لاسيما أن تلك الجهود تدعمها باستمرار الدول العربية سواء عبر القمم الدورية أو القمم غير الدورية التشاورية منها أو المتخصصة، وكذلك عبر انعقاد المجالس الوزارية أو مجالس المندوبين والخبراء.

وفى تلك المناسبة، تجدد جامعة الدول العربية، عزمها عليً مواصلة بذل الجهود لإعلاء الصالح العربى المشترك فى كل ما يخص صالح الدول والشعوب العربية.