عاجل- أوكرانيا تستعيد السيطرة على مدينة جديدة

ونقلت وكالة أنباء "يونيان" الأوكرانية - عن بيان أصدرته الهيئة - قولها "إنه تم رفع علم دولة أوكرانيا فوق مدينة ماكاروف وتم طرد القوات الروسية".
وكانت القوات الأوكرانية قد سيطرت على ماكاروف فى يوم 2 مارس الجارى لكنها فقدت السيطرة على القرية مرة أخرى.
وعلى مدار أمس، تبادلت القوات النيران حتى استطاعت القوات الأوكرانية استعادة السيطرة على القرية التى قال عنها رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية فى كييف، ألكسندر بافليوك، إنها واحدة من أخطر المناطق فى كييف.
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