عاجل- أوكرانيا تستعيد السيطرة على مدينة جديدة

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الثلاثاء، أنها استعادت السيطرة على مدينة "ماكاروف" الحضرية فى منطقة بوشانسكى بالعاصمة كييف من قبضة القوات الروسية.





ونقلت وكالة أنباء "يونيان" الأوكرانية - عن بيان أصدرته الهيئة - قولها "إنه تم رفع علم دولة أوكرانيا فوق مدينة ماكاروف وتم طرد القوات الروسية".

وكانت القوات الأوكرانية قد سيطرت على ماكاروف فى يوم 2 مارس الجارى لكنها فقدت السيطرة على القرية مرة أخرى.

وعلى مدار أمس، تبادلت القوات النيران حتى استطاعت القوات الأوكرانية استعادة السيطرة على القرية التى قال عنها رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية فى كييف، ألكسندر بافليوك، إنها واحدة من أخطر المناطق فى كييف.