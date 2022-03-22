الرياض وموسكو تبحثان وساطة ولى العهد السعودى لحل الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - أكدت تقارير رسمية سعودية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية السعودى، الأمير فيصل بن فرحان، أجرى اتصالاً هاتفيًا مع نظيره الروسى سيرجى لافروف، مساء أمس الإثنين، حيث أكد موقف السعودية الداعم للسبل السلمية فى حل الأزمة الأوكرانية.





وحسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، شدد الأمير فيصل بن فرحان لنظيره الروسى على "موقف المملكة الداعم لحل الأزمة الأوكرانية عبر الوسائل السلمية التفاوضية". كما تطرق وزير الخارجية السعودى إلى "آفاق المضى بتحقيق ذلك فى ضوء مقترح الوساطة الذى عرضه ولى عهد المملكة، الأمير محمد بن سلمان". ووفقًا لـ "واس"، بحث وزيرا خارجية السعودية وروسيا "العلاقات الثنائية التى تجمع البلدين، وسبل تعزيزها وتوطيدها فى المجالات كافة، بما يحقق مصالح كلا البلدين والشعبين الصديقين".

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