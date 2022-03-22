وقال كيشيدا فى جلسة استماع بمجلس الشيوخ اليابانى، تعليقًا على قرار موسكو، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، "تصرفات روسيا غير معقولة للغاية وغير مقبولة تمامًا"، مضيفًا "نحن نحتج بشدة".
وأوضح "كل المواقف الحالية نشأت من عدوان روسيا على أوكرانيا"، مؤكدًا أن موقف اليابان الساعى لتسوية قضية الأراضى المتنازع عليها وإبرام معاهدة سلام مع روسيا "لم يتغير".
من جانبه، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، هيروكازو ماتسونو - فى مؤتمر صحفى - إن نائب وزير الخارجية اليابانى شيجيو يامادا، نقل موقف طوكيو إلى السفير الروسى لدى اليابان، ميخائيل جالوزين.
وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت، أمس الإثنين، وقف التفاوض على توقيع معاهدة سلام مع اليابان، وإلغاء قرار السفر بدون تأشيرة للمواطنين اليابانيين إلى جزر الكوريل المتنازع عليها، ردًا على ما اعتبرته خطوات غير ودية من طرف طوكيو.
يذكر أنه بعد بدء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا فى 24 فبراير الماضي، انضمت اليابان إلى باقى دول مجموعة السبع فى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- أول تعليق من اليابان بعد قرار روسيا وقف المحادثات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.