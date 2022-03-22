عاجل- أول تعليق من اليابان بعد قرار روسيا وقف المحادثات

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء اليابانى، فوميو كيشيدا، اليوم الثلاثاء، إن طوكيو تحتج على قرار روسيا بوقف المحادثات بشأن عقد معاهدة سلام بين البلدين، والذى جاء ردًا على العقوبات اليابانية المفروضة على موسكو على خلفية العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.





وقال كيشيدا فى جلسة استماع بمجلس الشيوخ اليابانى، تعليقًا على قرار موسكو، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، "تصرفات روسيا غير معقولة للغاية وغير مقبولة تمامًا"، مضيفًا "نحن نحتج بشدة".

وأوضح "كل المواقف الحالية نشأت من عدوان روسيا على أوكرانيا"، مؤكدًا أن موقف اليابان الساعى لتسوية قضية الأراضى المتنازع عليها وإبرام معاهدة سلام مع روسيا "لم يتغير".

من جانبه، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، هيروكازو ماتسونو - فى مؤتمر صحفى - إن نائب وزير الخارجية اليابانى شيجيو يامادا، نقل موقف طوكيو إلى السفير الروسى لدى اليابان، ميخائيل جالوزين.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت، أمس الإثنين، وقف التفاوض على توقيع معاهدة سلام مع اليابان، وإلغاء قرار السفر بدون تأشيرة للمواطنين اليابانيين إلى جزر الكوريل المتنازع عليها، ردًا على ما اعتبرته خطوات غير ودية من طرف طوكيو.

يذكر أنه بعد بدء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا فى 24 فبراير الماضي، انضمت اليابان إلى باقى دول مجموعة السبع فى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.