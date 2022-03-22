نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكام النهاردة.. سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 22 مارس 2022 وسعر عيار 21 يسجل ارتفاع قياسي في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر الذهب اليوم في مصر تحديث يومى، تسائل الكثير من المتعاملين المصريين عن سعر الذهب عيار 21، ويرصد لكم ثقفني أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء الموافق 22 مارس 2022، وذلك خلال افتتاح التداولات الصباحية في أسواق الذهب المحلية ومحلات الصاغة والمجوهرات، حيث شهد سعر المعدن النفيس حالة من الصعود وذلك بعد الإرتفاع العالمي الذي سجلته أوقيه الذهب، بالإضافة إلى ذلك فقد تأثر سعر الذهب بصعود سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، ويسعى الكثير من المواطنين المصريين إلى معرفة آخر أسعار الذهب المعلنة لهذا اليوم، وفي هذا التقرير ننشر لكم أسعار جميع عيارات الذهب.

سعر الذهب اليوم في مصر تحديث يومى

نواصل معكم متابعة تحديثات سعر الذهب اليوم في مصر، حيث ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مقارنة بسعر يوم أمس الإثنين، وذلك على خلفية ارتفاع المعدن النفيس على الصعيد العالمي، وعلى صعيد أسواق الذهب المحلية في مصر، استمر سعر المعدن الأصفر بالصعود حيث تأثرت الأسعار بعد قرار رفع الفائدة الذي أعلن عنه البنك المصري المركزي للدولار مقابل الجنيه المصري، وفي سطور هذا التقرير تعرف على أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12).

أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

نرصد لكم أسعار الذهب اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون سعر المصنعية، وتجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب تختلف من محل صاغة لآخر، وتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 ما بين 1,131 إلى 1,143، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 1,037 إلى 1,048، وتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 ما بين 990 إلى 1,000 ويعد هذا العيار الأكثر طلبا في مصر، فما جاء سعر جرام الذهب عيار 18 ما بين 849 إلى 857، وحقق سعر جرام الذهب عيار 14 سعر ا تراوح ما بين 660 إلى 667، وتراوح سعر الذهب عيار 12 ما بين 566 إلى 571.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بكام

يختلف سعر الذهب في مصر بحسب المحافظة حيث يختلف من محافظة إلى محافظة أخرى، أيضا يختلف سعر جرام الذهب من عيار لآخر، كما يختلف سعر المصنعية من صائغ لآخر، وتتراوح قيمة المصنعية لجرام الذهب الواحد بسعر يتراوح ما بيت 30 جنيه إلى 60 جنيه، وارتفع سعر جرام الذهب 24 اليوم إلى 1135 جنيه أي 62.27 دولار، كما صعد سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 851.17 جنيه نحو 46.71 دولار، ووصل سعر الذهب عيار 14 إلى 662.01 جنيه أي حوالي 36.33 دولار، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 9 نحو 425.58 جنيه ما يعادل 23.35 دولار.

سعر الذهب عيار 21 بكام النهارده

صعد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء مقارنة مع سعر يوم أمس الإثين، حيث بلغ السعر خلال تعاملات صباح اليوم عند 993.04 جنيه ما يعادل 54.49 دولار.