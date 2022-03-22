نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط القبول والتسجيل بالحرس الوطني وموعد تقديم الحرس الوطني 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط القبول والتسجيل بالحرس الوطني، تم الإعلان عنه منذ أمس، من خلال بوابة الحرس الوطني التوظيف السعودية، وذلك بهدف توظيف عددًا من الرجال، في تجنيد الحرس الوطني 1443، من حملة الدبلوم والبكالوريوس في تخصصات علم النفس والخدمة الاجتماعية وكلية الاتصالات، وكان قد تم الإعلان عن موعد تقديم الحرس الوطني 1443، عبر رابط تقديم الحرس الوطني 1443 تجنيد، أو رابط تقديم الحرس الوطني 1443 جندي، في آخر تحديث الحرس الوطني، متضمنًا الشروط المطلوبة من أجل القبول والتسجيل بالحرس الوطني، وذلك عقب بحث الكثيرين عن “تقديم الحرس الوطني ثانوي 1443″، وهنا يمكنك التعرف على شروط ومتطلبات القبول والتسجيل بالحرس الوطني السعودي، وكذلك موعد التقديم من خلال الرابط الرسمي بالتفصيل.

شروط تقديم الحرس الوطني 1443

يتزامن الإعلان عن تجنيد الحرس الوطني للرجال 2022، مع إعلان موعد تقديم حرس الحدود 1443، منذ أيام قليلة مضت، ولكل منهما شروط يجب أن تتوافر لدى المتقدم للوظيفة، وتلك الشروط كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم للوظيفة سعوديًا، ولكن مع استثناء من نشأ خارج السعودية برفقة والده، لتأدية مهام عسكرية. كما يجب ألا يكون متزوجًا من سيدة غير سعودية الجنسية. بالإضافة إلى ضرورة تمتعه بحسن السلوك والسيرة، وألا يكون مدانًا في إحدى القضايا المخلة بالأمانة والشرف. وبلاد أن يكون حاصلا على المؤهل العلمي المطلوب، مع توثيقه من وزارة التعليم إذا كانت شهادته من خارج المملكة. على ألا يقل عمر المتقدم عن ثمانية عشر عامًا. وألا يقل الطول عن 160 سم. مع ضرورة التوازن بين الوزن والطول وفقًا للقواعد الطبية في مؤسسة الحرس الوطني العسكرية. كما يجب أن يكون الجندي لائق طبيًا للعمل العسكري. ويشترط ألا يكون المتقدم في وظيفة حكومية بالفعل، أو قد التحق بوظيفة عسكرية من قبل. ويجب أن يجتاز كل الاختبارات المؤهلة للوظيفة، مع المقابلة الشخصية كذلك.

وظائف الحرس الوطني 2022

تم الإعلان عن المؤهلات المطلوبة، من أجل الحرس الوطني التوظيف وهي؛ درجة البكالوريوس في كلا من الخدمة الاجتماعية وعلم النفس، وكذلك درجة الدبلوم من كلية الاتصالات، ويشترط استيفاء المتطلبات التالية:

يشترط ألا يقل التقدير العام لحملة البكالوريوس عن “جيد”.

مع بيان من المؤسسة التعليمية بالانتظام في الدراسة ومدة الدراسة كذلك.

كما يشترط إحضار بطاقة تصنيف “سارية”.

وأخيرًا يجب أن يرفق حملة الدبلوم، كل ما لديهم من شهادات وخبرات وتدريبات، تؤهلهم للوظيفة في مجال تخصصهم.

رابط وموعد تقديم الحرس الوطني 1443

تم فتح باب القبول والتسجيل في وظائف الحرس الوطني 1443، بداية من يوم الأحد ١٧-٨-١٤٤٣هـ، وتستمر حتى يوم الخميس ٢١-٨-١٤٤٣هـ، بالتاريخ الهجري ولمدة خمسة أيام متتالية، عبر رابط تجنيد الحرس الوطني 1443، مع ضرورة مراجعة رقم الهاتف المسجل، حتى يتم التواصل معك من الوزارة.