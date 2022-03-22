نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد اختبار التحصيلي للعام 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية المركز الوطني للقياس واختبار القدرات ، عن موعد اختبار التحصيلي 2022 قياس ، وذلك لجميع الطلاب بالمملكة ذكور وإناث ، ويعمل بنتائج اختبارات التحصيلي كعامل أساسي في ترشح الطلاب للكليات والمعاهد بعد مرحلة الثانوية العامة وهو النظام الذي تتبعه المملكة في قياس قدرات الطلاب المتلائمة مع محتوي دراسة الجامعة ، ومن خلال مقالنا اليوم نستعرض لكم مواعيد اختبار التحصيلي للعام 1443 ، وخطوات التسجيل في اختبار التحصيلي ، وهيئة تقويم التعليم هي الجهة المسؤولة عن اجراء امتحانات التقييم بالمملكة وتعتمد عليها الوزارة كلياً ، وتقوم كذلك بإجراء اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين بالمملكة.

مواعيد اختبار التحصيلي للعام 1443

طرحت هيئة تقويم التعليم السعودية مواعيد الاختبارات التحصيلية لعام 2022 كالآتي :

يبدأ موعد تسجيل الطلاب الذكور اعتباراً من يوم الأربعاء 23 مارس 2022 الموافق 20 / 8 / 1443 هـ . يكون بداية التسجيل بالنسبة للطلاب الإناث من تاريخ الاثنين 21 مارس 2022 م ، والموافق 18 / 8 / 1443 هـ . علي أن ينتهي التسجيل المبكر يوم 9 مايو 2022 م ، أي الموافق 8 / 10 / 2022 هـ . وفق التوقيت المحدد لتقديم الاختبار التحصيلي لعامنا الحالي.

ويمتد الاختبار التحصيلي لعام حتي منتصف مايو اعتباراً من موعد تسجيل الاختبار التحصيلي لعام 1443هـ.

طريقة التسجيل في قياس تحصيلي

يستطيع الطلاب من خريجي الثانوية العامة بالمملكة التسجيل في الاختبار التحصيلي للعام الهجري قياس التحصيلي عن طريق اتباع الخطوات التالية :

في البداية عليك بالدخول إلي رابط موقع قياس الإلكتروني علي المتصفح. ثم تقوم بتسجيل دخول باسم المستخدم وكلمة المرور ، وإن كنت غير مسجل عليك بالتسجيل ثم الدخول. من الصفحة الرئيسية نختار الاختبارات المتاحة من داخل ملف الطالب. بعد ذلك تقوم باختيار الاختبار التحصيلي. نحدد اختيار الاختبار ورقي أو إلكتروني. يتم قراءة الشروط والأحكام بعناية والموافقة عليها. عليك بعد ذلك بتحديد المقعد المناسب لك والموعد المناسب. تقوم بعدها بالضغط علي أيقونة التالي ثم التسجيل لإتمام عملية التسجيل للاختبار. بهذا تكون اتممت تسجيل اختبار التحصيلي للعام الدراسي الحالي.

وبدأ موعد تسجيل اختبار الأداء للعام الدراسي الحالي من تاريخ الاثنين 21 مارس ، ويستطيع الطلاب التعرف علي المزيد من المعلومات حول الاختبار التحصيلي قياس من خلال الفيديو التفاعلي التالي :