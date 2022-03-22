مواعيد اختبار التحصيلي 1443 للذكور والإناث أعلنها مركز قياس بالرابط

مواعيد اختبار التحصيلي 1443، أحد أبرز ما يبحث عنه الطلاب حاليًا، حيث أعلن مركز قياس بدء موعد التسجيل لإجراء الاختبار التحصيلي، لطلاب الثانوية العامة للذكور والإناث، للعام الحالي 1443، وذلك بمواعيد مختلفة لكل من الذكور والإناث، بشكل إلكتروني عبر رابط قياس الرسمي، واختبار التحصيلي أحد أهم الاختبارات التي تقيس درجة استيعاب الطالب، للمقررات الدراسية التي حصل عليها، ويؤهله للالتحاق بإحدى الجامعات السعودية العريقة المتخصصة، فيما يرغب في مواصلة الدراسة بشأنه في الحياة الجامعية فيما بعد، وقد أعلن مركز قياس عن بدء التسجيل لاختبار التحصيلي 2022، بداية من الأمس عقب أن تساءل الكثيرون “متى يبدأ تسجيل التحصيلي 1443″، وكان قياس قد أعلن عن فتح فترتين للتسجيل للتحصيلي، وكانت الفترة الأولى قد بدأت في 1 فبراير 2022 الماضي، وانتهت مع 15 مارس الحالي 2022، لكل من الذكور والإناث، وحاليا تم فتح باب التقديم لاختبار التحصيلي 1443، للفترة الثانية للذكور والإناث.

مواعيد اختبار التحصيلي 1443 بالهجري

تم الإعلان عن مواعيد اختبار التحصيلي 1443، لفئتي الذكور والإناث على النحو التالي:

تقرر فتح باب التقديم لاختبار التحصيلي، وذلك لفئة الذكور في تاريخ 1443/8/20 بالهجري، والموافق 23/3/2022، أي بدء من الغد.

بينما تقرر فتح باب التقديم لاختبار التحصيلي 2022، لفئة الإناث وذلك منذ الأمس، الموافق 1443/8/18 بالهجري، و21/3/2022.

على أن يتم الانتهاء من التسجيل المبكر لطلاب الثانوي، في يوم 1443/10/8 بالهجري، والموافق 9/5/2022 المقبل.

رابط تسجيل اختبار التحصيلي ٢٠٢٢

يعد اختبار التحصيلي هو أحد الاختبارات المهمة، التي تقيس مدى استيعاب الطلاب، في التخصصات العلمية والنظرية، للمواد التي تمت دراستها خلال مرحلة الثانوية العامة، ويمكن للطلاب التسجيل في الامتحان التحصيلي 1443، من خلال رابط قياس الرسمي، والذي تم توفيره من أجل تسهيل عملية التسجيل على الطلاب وذويهم. وتبلغ مدة الاختبار التحصيلي حوالي 3 ساعات متواصلة، يستغرق منها الطالب ساعتان من أجل الإجابة على الأقسام الخمس، التي يتم اختباره بها. فيما يستغرق ساعة واحدة من أجل الإجراءات والتعليمات، والالتزام التام بها. وجدير بالذكر، أن وزارة التعليم السعودية، تنظر حاليا في تحديد مواعيد دوام المدارس في رمضان 1443. بحيث يتم تقليل فترة اليوم الدراسي، بما يتناسب مع طبيعة هذا الشهر المبارك وشعائره، وطاقة الطلاب على الاستيعاب.