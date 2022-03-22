نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الضمان الاجتماعي المطور الجديد تسجيل وشروط الضمان عبر sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الضمان الاجتماعي المطور الجديد تسجيل، هو محل بحث لدى مواطني المملكة من أجل التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور. من الجدير بالذكر أنّ هذا البرنامج يعتبر من أبرز برامج الدعم في المملكة العربية السعودية، فهو يعمل على تقديم إعانات مادية لكل الأشخاص الذين قاموا بـ التسجيل في الضمان المطور، كما أنهم يستعلمون بكثرة عن شروط الضمان الاجتماعي الجديد التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي الجهة المسؤولة عن هذا البرنامج، ويسعى هذا البرنامج إلى توفير مستوى جيد من التأمين لكل الأفراد المستفيدين، إلى جانب تقديم الدعم المادي اللازم لهم والذي يعينهم على سدّ حاجياتهم اليومية تزامنا مع التطور الاقتصادي الكبير في المملكة العربية السعودية، وهو يطوّر مستويات المستفيدين ويقوم بتأهيلهم، وسنتحدث في المقال عن طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي وأهم التفاصيل المتعلقة به، تابعوا معنا.

رابط الضمان الاجتماعي المطور الجديد تسجيل

يستعلم مواطنو المملكة عن رابط الضمان الاجتماعي المطور الجديد تسجيل، ويتم ذلك بشكل سهل من خلال منصة الضمان الاجتماعي الجديد. هذا ويستهدف البرنامج الفئات الأشد حاجة من أجل تقديم الدعم اللازم لهم، وهو يسعى إلى تحويلهم من مجرد مستفيدين إلى أفراد منتجين. ويقوم برنامج الضمان المطور الجديد بمنحهم مبلغ مالي بشكل شهري يكفي لسد احتياجاتهم ومتطلباتهم الضرورية.

طريقة تسجيل الضمان الاجتماعي الجديد المطور

من الجدير بالذكر أنّ برنامج الضمان المطور يسعى لتوفير الاستقرار المادي للفئات الأشد احتياجا في المملكة. ويتم ذلك عبر تأمين الحاجات الضرورية للمستفيدين وتقديم مبالغ مالية لهم كل شهر. وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت عن فتح أبواب التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد، ويتم ذلك من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية، مع اتباع الخطوات التالية التي سنذكرها لكم:

بداية، يقوم المتقدم بالدخول إلى موقع الضمان الاجتماعي من خلال الإنترنت.

ينقر على أيقونة تسجيل جديد إن لم يكن له حساب في المنصة.

يتوجب عليه تعبئة كل البيانات المطلوبة، ثم يختار نظام الضمان الجديد وينقر على تسجيل جديد، وهذه البيانات هي: رقم الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد، رقم الهاتف.

بعد ذلك عليه أن يدرج رمز التحقق المرئي الظاهر في الشاشة، ثم يطالع كل الشروط والأحكام الخاصة بالبرنامج ويقوم بالموافقة عليها.

أخيرا، يتوجّب عليه إرفاق كل الوثائق المطلوبة من خلال تحميلها إلكترونياً، ثم ينقر على إرسال.

شروط الضمان المطور

تمّ تعيين مجموعة من الشروط من طرف وزارة الموارد البشرية، والتي بموجبها يتم تقديم الدعم المالي المستحق لكل الأشخاص الذين قاموا بـ التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، أولها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيما بصفة دائمة في أراضيها. كما يجب أن يكون بحوزته كل الأوراق الضرورية المطلوبة التي تثبت مدى استحقاقه لمعاش الضمان المطور الجديد.

بالإضافة إلى ذلك من الشروط، يجب أن يثبت المتقدم أنه لا تيقاضى مبلغ كبير، على أن يكون دخله أقل من استحقاق الضمان. كذلك لا يجب أن يكون له أي أصول ذات قيمة عالية أو عقار. إلى جانب ذلك يجب أن يتقيد بكل متطلبات وزارة الموارد فيما يتعلق باستكمال اللقاح وتطعيم الأطفال. كما لا يجب أن يكون المتقدم للبرنامج مقيما في أي مصلحة من مصالح الإيواء التي ترعاها حكومة المملكة.

نتائج أهلية الضمان الاجتماعي الجديد 1443

تجدر الإشارة إلى أنّ تسجيل الضمان الاجتماعي الجديد سيستمر إلى غاية تاريخ 23 مايو 2022. مما يعني أنه لا يزال هناك وقت كاف لكل الأشخاص الذين لم يقوموا بـ الضمان المطور تسجيل لحد الساعة. علما بأن بداية التسجيل فيه انطلقت في الشهور الأخيرة من السنة الحالية، وقد تضمن برنامج الضمان الاجتماعي المطور بعض الحالات غير المؤهلة للتسجيل في هذا البرنامج، وجاءت على النحو التالي:

يتم النظر لعدد المركبات التي يملكها المواطن السعودي صاحب الطلب، بالإضافة إلى حالة السجن.

أيضا يؤخذ بالاعتبار سفر المواطن السعودي الراغب في الاستفادة إلى خارج المملكة وإقامته فيها لمدة تتجاوز السنة الواحدة.

كذلك في حال توفرعمالة مهنية واحدة أو أكثر للمتقدم، وفي حال وجود أكثر من عاملتين في المنزل الواحد للأسرة.

أيضا في حال تجاوز الدخل الإجمالي للأسرة راتب استحقاق الضمان بدرجة كبيرة، وهذه هي الحالات غير المؤهلة للتسجيل فيه.

موعد نزول الضمان الجديد

تجدر الإشارة إلى أنّ الجهات المعنية تعمل على دراسة طلبات المتقدمين عبر رابط الضمان المطور الجديد تسجيل. ثم يتم التحقق من مدى موافقتهم للشروط المطلوبة في كل المتقدمين والمحددة من طرف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن يتم صرفراتب الضمان المطور في الشهر الذي يلي صدور قرار القبول النهائي للطلب.

بهذا نصل معكم إلى نهاية المقال الذي تحدثنا فيه عن موضوع رابط الضمان الاجتماعي المطور الجديد تسجيل. وهو من أبرز المواضيع التي يبحث عنها مواطنو المملكة الراغبين في الاستفادة من الضمان المطور الجديد. كما ذكرنا لكم طريقة تسجيل الضمان الاجتماعي الجديد، بالإضافة إلى الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين، والحالات غير المؤهلة للاستفادة وموعد نزوله.