عاجل- الاتحاد الأوروبى يعلق على استهداف منشآت اقتصادية بالسعودية

جدة - نرمين السيد - وأكد بيان صادر من خدمة العمل الخارجى الأوروبى فى بروكسل وفقاً لوكالة الأنباء السعودية، الثلاثاء، أن مثل هذه الهجمات التى تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية بالصواريخ والطائرات المسيرة غير مقبولة على الإطلاق.

وحثَّ الاتحاد الأوروبى جميع الأطراف فى اليمن على المشاركة بشكل بنَّاء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز جروندبرج؛ للتوصل إلى اتفاق سياسى شامل.