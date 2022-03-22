ترامب يستأنف على قرار المدعى العام لولاية نيويورك

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، "ترى عائلة ترامب أنه إذا أرادت المدعى العام فى نيويورك ليتيتيا جيمس، التحقيق معهم، فعليها إحضارهم أمام هيئة محلفين كبرى فى الولاية، حيث يمكن للشهود الحصول على حصانات معينة".
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا "الاستئناف هو محاولة من عائلة ترامب للوقوف ضد حكم صدر بحق ترامب ونجليه، إيفانكا ترامب، ودونالد ترامب جونيور، لتقديم شهادتهم فى التحقيق الذى فتحته ليتيتيا جيمس فى المعاملات الاحتيالية المزعومة لمنظمة ترامب التجارية".
فيما كشف محامو عائلة ترامب عن تفاصيل الاستئناف الذى تقدموا به، أمس الإثنين، موضحين أن الحماية القانونية سيتم "نزعها فى حال قامت نفس الوكالة المشاركة فى التحقيق الجنائى بفتح تحقيق مدنى".
وطالب محامو ترامب بمنع مكتب المدعى العام لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، من التحقيق معهم، أو على الأقل إلزامها بتنحية نفسها من أى تحقيق فيما يتعلق بشركة ترامب.
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